В ходе проверки правоохранители обнаружили грубые нарушения пожарной безопасности

В ходе проверки правоохранители обнаружили грубые нарушения пожарной безопасностиПрокурор Коврова подал иск к ООО «Ковров-Молл». Теперь торговый центр могут закрыть из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности.В здании отсутствует система автоматической передачи сигналов о пожаре в службу 01, у части выходов отсутствуют световые табло, система противодымной защиты смонтирована не в полном объеме, а также отсутствуют выходы на крышу торгового центра.Если владельцы не устранят нарушения, то его комплекс могут закрыть. Судебное заседание назначено на 28 апреля.