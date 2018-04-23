Для многих людей из разных уголков планеты США являются весьма притягательным местом, где, как считается, благодаря своей целеустремленности, инициативности и трудолюбию можно построить свою яркую и безбедную жизнь. Еще бы, это страна-метрополия, куда стяжаются ресурсы практически со всего мира, стекаются ведущие умы и просто нахрапистые искатели лучшей доли. Богатство и сила государства, ее безапелляционная гегемония в сфере экономики и массовой культуры, буйство инфраструктуры – все это, так или иначе, притягивает взгляд.

Для многих людей из разныхуголков планеты США являются весьма притягательным местом, где, как считается,благодаря своей целеустремленности, инициативности и трудолюбию можно построитьсвою яркую и безбедную жизнь. Еще бы, это страна-метрополия, куда стяжаютсяресурсы практически со всего мира, стекаются ведущие умы и просто нахрапистыеискатели лучшей доли. Богатство и сила государства, ее безапелляционнаягегемония в сфере экономики и массовой культуры, буйство инфраструктуры – всеэто, так или иначе, притягивает взгляд.Неудивительно, что многие люди изРоссии и других стран постсоветского пространства уезжают за океан, дабыпобороться там за свое простое человеческое счастье. Кому-то это удается, ониполучают то, о чем так давно мечтали, а для кого-то разрекламированный образ"долины всеобщего благоденствия" оборачивается жестоким разочарованием.Америка разная. Повседневнаядействительность может сильно различаться от штата к штату, от города к городу,да даже от района к району, особенно когда речь идет о богатых и бедных. Кто-то из приезжих чувствует себя в этойстране как рыба в воде, обретая, наконец, свой дом. А кто-то никак, даже черезгоды, не может отделаться от ощущения пребывания не в своей тарелке – и в итогеуезжает обратно.Давайте сегодня обозначим некоторыечерты США, которые вызывают у русскоговорящих эмигрантов диссонанс или дажежесткое неприятие. Разумеется, в большинстве случаев причины отъезда обратно народину кроятся в общей неустроенности, сложностях при адаптации, невозможностизанять достойное место в существующей там социальной системе, культурномотторжении образа жизни, который ведут среднестатистические американскиеграждане. Однако, отвечая на вопрос о минусах и раздражающих факторах, естьявления, которые приходятся не по нраву большинству "наших" приезжих, вносясвою лепту в усиление их желания вернуться назад.Не хочется, чтобы этот текствоспринимался как некий тенденциозный пасквиль. Это просто систематизация мненийряда людей, которые решили уехать из США и поделившихся своими впечатлениями имотивами с пользователями сети. Подборка сделана на основе открытых источников,без ранжирования по изначальным условиям (материальным, статусным и т.д.),географии и срокам пребывания. Необходимо помнить, что это личный субъективныйопыт конкретных людей. Тем не менее, нижеприведенные факты встречаются убольшинства "респондентов".Излишняя, неадекватная толерантность. Чуть что – и ты расист,гомофоб или вообще просто нехороший человек. Приезжие отмечают, что нужнопостоянно за собой следить, дабы не взболтнуть чего лишнего, никого неоскорбить, казалось бы, совершенно безобидной небрежной фразой. И это некакая-то гиперболизированная байка от российских СМИ, желающих выставить США внеприглядном свете. Среди людей, уехавших жить в Америку, очень часто упоминаетсяименно этот пункт. При обилии разговоров о свободе слова, там все "ходят пострунке" в плане дозволенного. В России с этой теме все как-то проще.Отсутствует дружба в нашем понимании. Все окружающие мило, нодежурно улыбаются. Многие русскоговорящие эмигранты отмечают, что человек можетназывать тебя лучшим другом, братом, но потом внезапно совершить неприятный поступок,которого от него никак не ожидаешь в статусе своего "друга". Улыбчивость, чуткостьи радушие очень часто бывают обманчивыми, они еще ни о чем не говорят, ничегоне гарантируют. Там – знакомые, коллеги, партнеры, но не друзья в нашемпонимании. Есть мнение, что, как правило, зону близких доверительныхмежличностных отношений там занимает семья, где действительно можно открытьсяблизкому человеку. С другой стороны, многие отмечают, что такая "неискренняяулыбчивость" – элементарная норма вежливости, которая пресекает вываливаниеплохого настроения и собственных проблем на окружающих. Что ж, с этим тожесложно не согласиться.Не так много свободы, как многим кажется. Все закредитованы. В СШАфактически нельзя не брать кредиты, без кредитной истории может быть ряднеудобств и ограничений. Также, если у человека нет стабильного достатка, уверенногоматериального положения, банальный переезд может вылиться в целую историю. Чтоуж и говорить о продолжительных путешествиях, отдыхе – каждый месяц необходимоплатить по счетам: это жилье, коммунальные платежи, машина, медицинская страховка,взятые в кредит гаджеты и многое другое. Потеряешь "тонус" – придут и всеотберут, будут большие проблемы. К слову сказать, трудовое право в США очень"либеральное", можно достаточно легко вылететь с работы, если что. Соплачиваемыми отпусками, декретными отпусками и прочим все, как правило,гораздо хуже, чем в России. Исключение разве что составляют состоятельныеуважаемые люди из преуспевающих компаний – там у них действительно может быть оченьмного свободы и защищенности. А так значительная часть среднестатистическихграждан крутятся, как белки в колесе, чтобы банально платить по счетам. Нет,это не значит, что они бедствуют и находятся при смерти, но просто они редкопозволяют себе какие-то излишества, ареал обитания – их "нейборхуд", онитрудятся, чтобы улучшить или, как минимум, сохранить свой существующий уровеньжизни и потребления.Медицинская система очень специфична. Практически все отмечают этуособенность, причем в большинстве случаев в сугубо негативном контексте.Необходимо иметь страховку, иначе за медицинскую помощь будут выставлятьсовершенно неподъемные счета. Причем страховки бывают разные, и даже ее наличиене гарантирует, что она покроет все предоставленные услуги. Медицина, котораяявляется неотъемлемым атрибутом, характеризующим качество жизни людей, в США посути – бизнес, ничего личного. Поэтому у части людей из небогатых слоев естьбоязнь заболеть – ибо потом можно просто не расплатиться, если страховка что-тоне покроет. Хорошая страховка есть у людей, работающих в преуспевающихкомпаниях. Данные претензии касаются именно доступности услуг, в целом качествоамериканской медицины оценивается как высокое.Плохая система образования. В США образование – это тоже бизнес,где качество приобретаемого гражданами продукта напрямую зависит от ихматериальных возможностей и социального статуса. Стоит ли говорить, что урусскоязычных приезжих, если не рассматривать людей изначально богатых илиприглашенных в качестве специалиста на престижную высокооплачиваемую работу, сэтим, как правило, возникают проблемы. В период адаптации и становлениявозможностей для хорошего заработка мало, приходится экономить, и дети частопопадают далеко не в самые лучшие заведения. Разница между школами может бытьразительной даже в соседствующих богатых и бедных районах. В одних будут всеусловия, достойное качество преподавания и развитая инфраструктура, в другой –будет все очень и очень печально. Если нет денег – образование будет плохое,второсортное, что может сильно проредить последующие жизненные перспективы ивозможности. Можно сказать, что это такая скрытая форма кастоизации в обществе.Поэтому многие, кто хочет лучшей жизни, залезают в огромные долги, чтобыполучить достойное образование, а потом в течение долгих лет расплачиваются скредитными организациями. Все это касается даже детских садов. В России нередкоможно встретить настоящие "комплексы" – огороженная территория с игровымиплощадками, двухэтажное здание, отдельная спальня, питание, педагоги,медработники и так далее. В США же "эконом"-садик может представлять из себяобычную комнату без особых излишеств, где за детьми присмотрят, пока родителивкалывают на работе. Опять же – все упирается в деньги.Плохая еда. В рационе американцев очень много полуфабрикатов,фастфуда, искусственной и вредной пищи. В ресторанах большие порции, блюдатяжелые и жирные. Среди состоятельных людей имеется мода на качественнуюнатуральную ("organic")еду, но стоит она очень дорого, позволить ее себе могут далеко не все. Поэтомуу населения есть серьезные проблемы с лишним весом, диабетом, раковыми идругими заболеваниями. Некоторые эмигранты пытаются привить своим детямправильную культуру питания, но сделать это очень трудно – окружающаясоциальная среда оказывает огромное влияние.Бомжи, фрики, безумцы. Ряд людей отмечает обилие бездомных наулицах крупных и развитых городов, превышающее все ожидания. Причем для этихбомжей – это, скорее, образ жизни, нежели реальная нужда и безысходность. Такжепо улицам бродит изрядное количество "свихнувшихся". В подавляющем большинствеслучаев они не опасны, но вполне могут что-то кричать, разговаривать сами ссобой, сверлить своим нездоровым взглядом, пытаться выйти на диалог и в целомсвоим видом создавать определенный антураж повседневности. Еще можно встретитьэкстравагантных "жертв толерантности". Условно говоря, если по улице идетпятидесятилетний бородатый мужчина на шпильках в красной кружевной юбчонке –это его личное дело, и вообще "он такой же, как все". Кто-то находит этокомичным, у кого-то это вызывает неприятие, особенно, когда на такое вынужденыпостоянно смотреть их дети.Без машины – не прожить. Жить в США без личного авто оченьнеудобно. Постоянно нужно куда-то ехать – будь то место работы, обычный магазинили что-то еще. Общественный транспорт, как правило, развит недостаточно хорошо, пользуются им небогатые слои населения. Пешеходныемаршруты также зачастую не предусмотрены. В России есть иллюзия, что наличие увсех и каждого машины в США – это некий атрибут высокого качества жизни исвободы перемещения по сравнению с нашим общественным транспортом. Отчасти этотак, но нередко именно необходимость преобладает над удобством. Люди чрезмерномного времени проводят за рулем.Много людей сидит на наркотиках. Различные наркотические средствавесьма доступны. Легко можно пожаловаться доктору на боли, ион заботливо выпишет какой-нибудь эдакий препарат, далеко не всегда проверяя,правду вы говорите или нет. Огромный процент американцев буквальноподсаживаются на рецептурные наркотики, которые некогда помогали им придепрессиях и прочих расстройствах, а потом стали неотъемлемой частью их жизни."Опиоидная эпидемия" в США – это вообще отдельных разговор.Плохое отношение к приезжим со стороны бывших соотечественников.Многие переехавшие жить в США отмечают, что бывшие земляки очень часто ведутсебя с новоприбывшими очень скверно. Полбеды, если друзья-приятели или дажеродственники, обещали как-то помочь на новом месте, а потом просто этого несделали, не выполнили данных обещаний. В повседневной суете при устройствесобственного благополучия следует рассчитывать только на свои силы. Хуже, когдабывалые экс-соотечественники из постсовесткого пространства банально наживаютсяна "новичках", ведут себя нечистоплотно, "кидают" и так далее. В общем, какговорится, "мы русские не обманываем друг друга".Конкуренция, суета, напряжение. У приезжих, не имеющих у себя вактиве значительных материальных средств, знания языка, связей и "универсальнойпрофессии", жизнь, как минимум, первыегоды крутится вокруг работы. А работать нужно очень много, активно, буквальнокровью и потом зарабатывая средства к существованию. Счета душат, иостановиться нельзя ни на минуту. Это выматывает и физически, и психически.Часть несостоявшихся эмигрантов в какой-то момент говорит себе: "Хватит".Что еще отмечали люди,вернувшиеся из США домой? Специфичность романтических отношений, которые поройочень формализованы и походят больше на деловую сделку. Мужчины не всегдамужественные, а женщины – женственные. Кто-то отметил неблагоприятнуюкриминогенную обстановку: не всюду можно ходить, иначе велика вероятностьполучить на свою голову проблемы. Кто-то выделял чрезмерную и повальнуюрелигиозность населения. Кто-то жестокость детей, разделенных, прямо как вголливудском кино, на "популярных" и "лузеров".Практически все как о некритичном, но очень раздражающем факторе, говорили о том, что цены наприлавках указываются без налогов, и накассе итоговая сумма выходит другая. Причем в разных штатах начисляемый сверху процентможет варьироваться – это неудобно и привыкнуть непросто. И так далее.В общем, США – большое и богатоегосударство, метрополия в мировом масштабе, страна-гегемон. Но при этом умногих приезжающих туда на длительное время, когда речь идет, как в анекдоте,не о туризме, а об эмиграции, возникает диссонанс с тем безупречнымпиар-образом, нарисованным Голливудом и другими средствами массовой культуры.По сути это обычная страна, со своей спецификой, своими плюсами и минусами.Многие люди, как и уехавшиеоттуда, так и живущие там поныне, отмечают, что эмигрируют в Америку либо людисостоятельные, которые могут в богатой стране поднять свое качество жизни засчет привезенных извне средств, либо специально приглашенные на тепличныхусловиях грамотные специалисты, у которых здесь будет больше денег иперспектив. Либо же те, у кого на родине нет практически ничего, и ониприезжают в надежде взобраться из самых низов вверх по социальной лестнице,минуя все трудности. Для всех же остальных, у кого на новом месте будет поуровню жизни плюс-минус то же самое – переезжать в принципе бессмысленно. Развечто имеется некая особая комплементарность к американской культуре и образужизни, что встречается не так уж и часто.Каждый выбирает свою дорогу сам.И все же, хотелось бы, чтобы наши люди имели возможность строить мир иблагополучие, там, где появились на свет, выросли, впитали культуру, получилиобразование, где есть верные друзья, любимые родные и милые сердцу места – пустьвсе будет в наших руках. Как говорится, где родился, там и пригодился.