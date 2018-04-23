Расплодившиеся в интернете версии гибели группы Дятлова не имеют ничего общего с реальностью. Это свидетельствует лишь о том, что некоторые недобросовестные ученые – в том числе и некий радиолюбитель Дегтерев – пытаются заработать себе популярность на трагедии.

Расплодившиеся в интернете версии гибели группы Дятлова неимеют ничего общего с реальностью. Это свидетельствует лишь о том, чтонекоторые недобросовестные "ученые" – в том числе и некий "радиолюбительДегтерев" – пытаются заработать себе популярность на трагедии.Группа "интернет-извращенцев" зарабатывает очки начужом горе – в том числе и на трагедии, постигшей печально известную группуДятлова. Регулярно появляющиеся в СМИ различные версии событий февраля 1959года – не более, чем ложные вбросы."В последнее время среди лже-исследователей гибели туристовлидирует некто Валентин Дегтерев из Нижнего Тагила. В 2012 году сей Дегтереввыскочил в ряде СМИ, подобно черту из табакерки, заявив, что он у себя врадиоприемнике услышал голоса людей, пропавших летом в тайге вместе с самолетомАн-2 где-то под городом Серовом", – пишет "Комсомольская правда".Издание напоминает, что к тому моменту, когда "радиолюбитель" якобыуслышал голоса, экипаж и пассажиры самолета уже четыре месяца как были мертвы.Такими же методами действует Дегтерев, которого уже сталиназывать "исследователем" и даже "ученым", и в случае систорией о перевале Дятлова. Всякую неделю он открывает все новые "сенсации".Он даже нашел рядом с местом трагедии секретный аэродром. Однако эта находка,по версии самого же Дегтерева, не имеет отношения к гибели группы, так кактуристов, оказывается, убили "кровожадные манси". После такого чудовищного обвинения безобидным жителямСеверного Урала следовало бы подать на "ученого" в суд, считаетиздание, которое ведет свое расследование загадочного происшествия.Дегтерев с того времени, как неожиданно прославился, успелсделать множество потрясающих "открытий". Он, в частности, нашел резиденциюГитлера в Антарктиде и даже обнаружилатомную бомбу на Марсе. А скоро, видимо, найдет и секретный химзавод подперевалом Дятлова, заключают авторы статьи.