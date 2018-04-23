Расплодившиеся в интернете версии гибели группы Дятлова не
имеют ничего общего с реальностью. Это свидетельствует лишь о том, что
некоторые недобросовестные ученые – в том числе и некий радиолюбитель
Дегтерев – пытаются заработать себе популярность на трагедии.
Расплодившиеся в интернете версии гибели группы Дятлова не
имеют ничего общего с реальностью. Это свидетельствует лишь о том, что
некоторые недобросовестные "ученые" – в том числе и некий "радиолюбитель
Дегтерев" – пытаются заработать себе популярность на трагедии.
Группа "интернет-извращенцев" зарабатывает очки на
чужом горе – в том числе и на трагедии, постигшей печально известную группу
Дятлова. Регулярно появляющиеся в СМИ различные версии событий февраля 1959
года – не более, чем ложные вбросы.
"В последнее время среди лже-исследователей гибели туристов
лидирует некто Валентин Дегтерев из Нижнего Тагила. В 2012 году сей Дегтерев
выскочил в ряде СМИ, подобно черту из табакерки, заявив, что он у себя в
радиоприемнике услышал голоса людей, пропавших летом в тайге вместе с самолетом
Ан-2 где-то под городом Серовом", – пишет "Комсомольская правда".
Издание напоминает, что к тому моменту, когда "радиолюбитель" якобы
услышал голоса, экипаж и пассажиры самолета уже четыре месяца как были мертвы.
Такими же методами действует Дегтерев, которого уже стали
называть "исследователем" и даже "ученым", и в случае с
историей о перевале Дятлова. Всякую неделю он открывает все новые "сенсации".
Он даже нашел рядом с местом трагедии секретный аэродром. Однако эта находка,
по версии самого же Дегтерева, не имеет отношения к гибели группы, так как
туристов, оказывается, убили "кровожадные манси". После такого чудовищного обвинения безобидным жителям
Северного Урала следовало бы подать на "ученого" в суд, считает
издание, которое ведет свое расследование загадочного происшествия.
Дегтерев с того времени, как неожиданно прославился, успел
сделать множество потрясающих "открытий". Он, в частности, нашел резиденцию
Гитлера в Антарктиде и даже обнаружил
атомную бомбу на Марсе. А скоро, видимо, найдет и секретный химзавод под
перевалом Дятлова, заключают авторы статьи.