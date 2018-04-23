Российский керлингист Александр Крушельницкий дает
мастер-классы в Санкт-Петербурге. Сдавший положительную допинг-пробу на мельдоний на Играх-2018
спортсмен берет за свои услуги немалые деньги.
Российский керлингист Александр Крушельницкий дает
мастер-классы в Санкт-Петербурге. Сдавший положительную допинг-пробу на мельдоний на Играх-2018
спортсмен берет за свои услуги немалые деньги.
Цена одного
часа занятий от замешанного в допинг-скандале Крушельницкого – десять тысяч
рублей. "Друзья, продолжайте записываться к нам на мастер-классы! Мы вас ждем!",
– цитирует супругу и коллегу спортсмена Анастасия Брызгалова.
Пользователи Сети возмутились
такими расценками. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –
прим. ред.). "Черт с ним, с милдронатом, но 10 000 рэ в час –
это совершенно невменяемая цена. Это больше, чем просит любой топовый
российский фигурист. Для сравнения: час занятий с Ильиных и Липницкой
стоит 5000 рублей", "Ну а че делать? На мельдоний то надо как-то зарабатывать...",
– написали комментаторы.
Напомним, Брызгалова
и Крушельницкий взяли бронзу на Олимпиаде-2018 в дабл-миксте. Однако позже супруги
были лишены медали из-за допинга партнера. Его проба
дала положительный результат на мельдоний.
Спортивный арбитражный суд из-за нарушения
антидопинговых правил аннулировал результат россиян. Федерация керлинга России
создала специальную комиссию, задачей которой является расследование ситуации и
сбор доказательств невиновности Крушельницкого. Разбирательство ведет и
Следственный комитет. Спортивные чиновники не распространяются о деталях
расследования.