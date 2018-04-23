Российский керлингист Александр Крушельницкий дает мастер-классы в Санкт-Петербурге. Сдавший положительную допинг-пробу на мельдоний на Играх-2018 спортсмен берет за свои услуги немалые деньги.

Российский керлингист Александр Крушельницкий даетмастер-классы в Санкт-Петербурге. Сдавший положительную допинг-пробу на мельдоний на Играх-2018спортсмен берет за свои услуги немалые деньги.Цена одногочаса занятий от замешанного в допинг-скандале Крушельницкого – десять тысячрублей. "Друзья, продолжайте записываться к нам на мастер-классы! Мы вас ждем!",– цитирует супругу и коллегу спортсмена Анастасия Брызгалова.Пользователи Сети возмутилисьтакими расценками. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –прим. ред.). "Черт с ним, с милдронатом, но 10 000 рэ в час –это совершенно невменяемая цена. Это больше, чем просит любой топовыйроссийский фигурист. Для сравнения: час занятий с Ильиных и Липницкойстоит 5000 рублей", "Ну а че делать? На мельдоний то надо как-то зарабатывать...",– написали комментаторы.Напомним, Брызгаловаи Крушельницкий взяли бронзу на Олимпиаде-2018 в дабл-миксте. Однако позже супругибыли лишены медали из-за допинга партнера. Его пробадала положительный результат на мельдоний.Спортивный арбитражный суд из-за нарушенияантидопинговых правил аннулировал результат россиян. Федерация керлинга Россиисоздала специальную комиссию, задачей которой является расследование ситуации исбор доказательств невиновности Крушельницкого. Разбирательство ведет иСледственный комитет. Спортивные чиновники не распространяются о деталяхрасследования.