59-летняя жительница столицы, которую заявитель нанял в качестве домработницы и няни для своего ребенка, незаконно завладела денежными средствами работодателя...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 59-летнюю жительницу столицы по подозрению в краже денежных средств.В дежурную часть межмуниципального отдела полиции обратился мужчина с сообщением о краже. По его словам, он обнаружил, что из дома похищены денежные средства в сумме 25 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 59-летняя жительница столицы, которую заявитель нанял в качестве домработницы и няни для своего ребенка. Воспользовавшись доверительными отношениями с членами семьи и имея свободный доступ в квартиру, женщина незаконно завладела денежными средствами работодателя.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38