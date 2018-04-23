Страна
будет защищаться от российских ракет и самолетов старой техникой. Небо над Польшей охраняется
советскими вооружениями вместе с некоторыми собственными разработками.
Страна
будет защищаться от российских ракет и самолетов старой техникой. Небо над Польшей охраняется
советскими вооружениями вместе с некоторыми собственными разработками.
Несмотря на то, что на дворе давно 21
век, Польша все еще задействует довоенный зенитно-артиллерийский комплекс С-60.
Техника разработала в середине 1940-х годов.
Также используется вооружение СССР 60-х
годов: зенитная установка ЗУ-23-2. Тем не менее в эту боевую машину
добавили электропривод и систему управления огнем, передает National
Interest.
Однако вскоре польская ПВО
пополнится американскими комплексами Patriot. Эксперты полагают, что это может
привести к некоторым интеграционным проблемам в противовоздушной
обороне.
Соглашение о поставке стране
комплексов ПВО Patriot польское Минобороны и Пентагон подписали в начале июля
2017 года. Польша получит комплексы до 2022 года.
Напомним,
в правящей партии Польши Право и справедливость говорят о том, что Россия – самая большая угроза для страны. Под этим
лозунгом организация со времени прихода к власти в 2015 году начала реформу в
армии, положив начало созданию "Войск территориальной обороны".
Ранее американские аналитики предположили, что Варшава готовит армию к войне с Москвой.