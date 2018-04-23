Страна будет защищаться от российских ракет и самолетов старой техникой. Небо над Польшей охраняется советскими вооружениями вместе с некоторыми собственными разработками.

Странабудет защищаться от российских ракет и самолетов старой техникой. Небо над Польшей охраняетсясоветскими вооружениями вместе с некоторыми собственными разработками.Несмотря на то, что на дворе давно 21век, Польша все еще задействует довоенный зенитно-артиллерийский комплекс С-60.Техника разработала в середине 1940-х годов.Также используется вооружение СССР 60-хгодов: зенитная установка ЗУ-23-2. Тем не менее в эту боевую машинудобавили электропривод и систему управления огнем, передает NationalInterest.Однако вскоре польская ПВОпополнится американскими комплексами Patriot. Эксперты полагают, что это можетпривести к некоторым интеграционным проблемам в противовоздушнойобороне.Соглашение о поставке странекомплексов ПВО Patriot польское Минобороны и Пентагон подписали в начале июля2017 года. Польша получит комплексы до 2022 года.Напомним,в правящей партии Польши Право и справедливость говорят о том, что Россия – самая большая угроза для страны. Под этимлозунгом организация со времени прихода к власти в 2015 году начала реформу вармии, положив начало созданию "Войск территориальной обороны".Ранее американские аналитики предположили, что Варшава готовит армию к войне с Москвой.