Любимые россиянами онлайн-магазины одежды, обуви и товаров для дома ​Quelle и Otto прекращают работу на территории нашей страны. Об этом сообщил ​гендиректор Otto Group Russia Мартин Ширер.

Любимые россиянами онлайн-магазиныодежды, обуви и товаров для дома ​Quelle и Otto прекращают работу на территориинашей страны. Об этом сообщил ​гендиректор Otto Group Russia Мартин Ширер.Он отметил,что решение принято "в соответствии с глобальной стратегией" компании. При этоммагазины закрываются не только в России.Группапланирует развивать виртуальные магазины Otto.de для немецкоязычных стран. Ширерне исключил, что впоследствии данная торговая площадка будет выведена намеждународный уровень, передает "Коммерсант".При этом OttoGroup не собирается полностью уходить из нашей страны. Компания продолжитразвивать свои бренды Witt, Bonprix и eSolutions. Мартин Ширер выразилуверенность, что группа останется "главным игроком" в российском сегменте виртуальнойкоммерции.Эксперты называют закрытие интернет-магазинов в России ожидаемым.Немецкие онлайн-магазины безоговорочно проигрывают конкуренцию российскимWildberries и Lamoda.Официально история QUELLE начинается 26 октября 1927 года,когда торговый агент Густав Шикеданц зарегистрировал в городском реестре QuelleSchickedanz. В 1948году в баварском Фюрте был открыт Торговый домQUELLE, а в 60-е началась организация сети филиалов.В России дочерняя компания ЗАО "Майл Ордер Сервис" была основана в 2004году.