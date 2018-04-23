В Киеве расписались в своей неспособности вернуть Крым. Во всяком случае, пока. С таким заявлением выступил замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Между тем уже весной следующего года на Украине состоятся очередные президентские выборы, и глава Незалежной Петр Порошенко явно сделает тему возвращения полуострова одним из лейтмотивов своей предвыборной кампании.

В Киеве расписались в своей неспособности вернуть Крым. Вовсяком случае, пока. С таким заявлением выступил замминистра по вопросам"оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц ГеоргийТука. Между тем уже весной следующего года на Украине состоятся очередныепрезидентские выборы, и глава Незалежной Петр Порошенко явно сделает темувозвращения полуострова одним из лейтмотивов своей предвыборной кампании.По словам Туки, Украина не имеет возможности вернуть Крым,поэтому будет ограничиваться политическими заявлениями и дипломатическимидемаршами. Таким образом, Киев на официальном уровне признал невозможностьвозвращения полуострова под желто-синий флаг.Вместе с тем чиновник выразил уверенность, что вдолгосрочной перспективе регион обязательно возвратится под власть Киева. Какотметил политолог Богдан Безпалько, украинские руководство все чаще используеттему Крыма в качестве информационных поводов. "Для начала, это подготовкав рамках долгоиграющей предвыборной программы Петра Порошенко, которыйпостарается сильнее давить на все "болевые точки" украинскогообщества, в том числе Крым. Выборы весной 2019 года", – цитирует экспертаФБА "Экономика сегодня".По всей видимости, расчет Порошенко достаточно прост. Дляначала, признать, по крайней мере косвенно, очевидный факт – никакоговозвращения Крыма на Украину в ближайшее время ожидать не стоит. Впрочем, равнокак и в долгосрочной перспективе. Но признание того, что полуостров не вернетсяв Незалежную даже в "прекрасном далеко" для нынешней постмайданной власти является самоубийством.А раз так, то украинский лидер, очевидно, будет строить своипредвыборные обещания по Крыму с точки зрения "неминуемого" возвращениярегиона, но спустя какое-то количество лет, принеся в жертву объективной реальности собственные "крымские амбиции".Таким образом убиваются сразу двазайца: с одной стороны, чтобы не выглядеть совсем уж комично, украинская властьпризнает невозможность поднятия желто-синего флага над полуостровом, а с другойзаявляет, что если не сейчас, то рано или поздно Крым все-таки вернется. И длятого, чтобы это точно произошло, украинцам вновь предложат выбрать Порошенко,который якобы сделает все возможное для возвращения региона.Проблема в том, что к реальности подобные манипуляции неимеют никакого отношения. Крым и Севастополь уже давно сделали свой выбор,проголосовав за воссоединение с Россией на историческом референдуме в марте2014 года.Полуостров продолжает стремительно развиваться. Недавнооткрылся новый терминал аэропорта Симферополя, строится федеральная трасса"Таврида". А уже в середине мая можно будет с ветерком прокатиться помосту через Керченский пролив. Его открытие станет окончательной точкой в болеечем 20-летней эпопее нахождения региона под властью Украины.