В Киеве расписались в своей неспособности вернуть Крым. Во
всяком случае, пока. С таким заявлением выступил замминистра по вопросам
оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий
Тука. Между тем уже весной следующего года на Украине состоятся очередные
президентские выборы, и глава Незалежной Петр Порошенко явно сделает тему
возвращения полуострова одним из лейтмотивов своей предвыборной кампании.
В Киеве расписались в своей неспособности вернуть Крым. Во
всяком случае, пока. С таким заявлением выступил замминистра по вопросам
"оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий
Тука. Между тем уже весной следующего года на Украине состоятся очередные
президентские выборы, и глава Незалежной Петр Порошенко явно сделает тему
возвращения полуострова одним из лейтмотивов своей предвыборной кампании.
По словам Туки, Украина не имеет возможности вернуть Крым,
поэтому будет ограничиваться политическими заявлениями и дипломатическими
демаршами. Таким образом, Киев на официальном уровне признал невозможность
возвращения полуострова под желто-синий флаг.
Вместе с тем чиновник выразил уверенность, что в
долгосрочной перспективе регион обязательно возвратится под власть Киева. Как
отметил политолог Богдан Безпалько, украинские руководство все чаще использует
тему Крыма в качестве информационных поводов. "Для начала, это подготовка
в рамках долгоиграющей предвыборной программы Петра Порошенко, который
постарается сильнее давить на все "болевые точки" украинского
общества, в том числе Крым. Выборы весной 2019 года", – цитирует эксперта
ФБА "Экономика сегодня".
По всей видимости, расчет Порошенко достаточно прост. Для
начала, признать, по крайней мере косвенно, очевидный факт – никакого
возвращения Крыма на Украину в ближайшее время ожидать не стоит. Впрочем, равно
как и в долгосрочной перспективе. Но признание того, что полуостров не вернется
в Незалежную даже в "прекрасном далеко" для нынешней постмайданной власти является самоубийством.
А раз так, то украинский лидер, очевидно, будет строить свои
предвыборные обещания по Крыму с точки зрения "неминуемого" возвращения
региона, но спустя какое-то количество лет, принеся в жертву объективной реальности собственные "крымские амбиции".
Таким образом убиваются сразу два
зайца: с одной стороны, чтобы не выглядеть совсем уж комично, украинская власть
признает невозможность поднятия желто-синего флага над полуостровом, а с другой
заявляет, что если не сейчас, то рано или поздно Крым все-таки вернется. И для
того, чтобы это точно произошло, украинцам вновь предложат выбрать Порошенко,
который якобы сделает все возможное для возвращения региона.
Проблема в том, что к реальности подобные манипуляции не
имеют никакого отношения. Крым и Севастополь уже давно сделали свой выбор,
проголосовав за воссоединение с Россией на историческом референдуме в марте
2014 года.
Полуостров продолжает стремительно развиваться. Недавно
открылся новый терминал аэропорта Симферополя, строится федеральная трасса
"Таврида". А уже в середине мая можно будет с ветерком прокатиться по
мосту через Керченский пролив. Его открытие станет окончательной точкой в более
чем 20-летней эпопее нахождения региона под властью Украины.