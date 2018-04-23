Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская обнародовала свои новые фотографии. Поклонники молодой пианистки не смогли сдержать восторженных эмоций.

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская обнародовала свои новые фотографии. Поклонники молодой пианистки не смогли сдержать восторженных эмоций.На фотографиях Виталина Цымбалюк-Романовская запечатлена на Воробьевых горах. Молодая пианистка снята в красном пальто с широкими полами, модных туфлях, с укладкой на голове и фантазийным зонтом. Собственно, именно этот аксессуар и стал главным действующим лицом фото. "Спасибо огромное за супер-зонт🌂👍 Дивная Красота!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – поблагодарила Цымбалюк-Романовская.Многочисленные поклонники пришли в восторг от фото молодой пианистки. "И сама Виталина и сам зонт, все прекрасно!!!!!!", "Виталина, очень яркое красивое пальто, вам хорошо в нем!", "хорошо то хорошо, вот только из-за широкой юбки кажется, что под пальто прячется животик)))", "Красавица – Виталина! Будь всегда такой!", "Красотка!! Невозможно Красивое пальто и самое главное – все к лицу..", "Какая ты у меня красивая ❤️ Расцвела!", "Принцеска!!!!!!!", "Как можно не любить такую куколку?!", "Ну вот...время на себя появилось и вы расцвели!!!" – высказались восторженные подписчики.Действительно, с тех пор, как разлад в семье Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской получил огласку, внимание многочисленных СМИ оказалось приковано к молодой пианистке. Виталина стала частой гостьей различных скандально известных телешоу, таких как "Пусть говорят" Дмитрия Борисова и "На самом деле" Дмитрия Шепелева. Как предполагают внимательные зрители, интерес со стороны журналистов и прочей общественности подвиг Цымбалюк-Романовскую на то, чтобы вплотную заняться собственной внешностью и туалетом.Оформив развод с престарелым Арменом Джигарханяном, Виталина стала чаще выходить в свет, посещать различные мероприятия, встречаться с друзьями и ходить по магазинам, причем по весьма дорогим. И, судя по нарядам, Цымбалюк-Романовская ни в чем себе не отказывает.