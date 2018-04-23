Вещество, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля и его дочь Юлию, могло быть изготовлено в США. Гендиректор Организации
по запрещению химического оружия (ОЗХО) признал это в разговоре с российским
пранкером, который представился премьер-министром Польши.
Вещество, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля и его дочь Юлию, могло быть изготовлено в США. Гендиректор Организации
по запрещению химического оружия (ОЗХО) признал это в разговоре с российским
пранкером, который представился премьер-министром Польши.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров
порадовали общественность новым образцом своего творчества. Вован и Лексус
утверждают, что побеседовали с гендиректором ОЗХО Ахметом Узюмджу. Запись
разговора выложена на их канале в YouTube.
Ахмет Узюмджу – считая, что говорит с польским
премьер-министром Польши, озабоченным ситуацией вокруг "дела Скрипалей"
– признал: яд могли произвести в том числе и в США. "По мнению наших
экспертов, оно может быть произведено в любой стране. Этого нельзя исключать.
Россия заявляет, что исследования по таким веществам велись где-то еще, и это
может быть правдой", – объясняет пранкерам человек на записи.
Собеседник Вована и Лексуса подчеркнул: материалы для
производства этого вещества легко доступны, но для его производства нужны
высококвалифицированные специалисты и лаборатория. Так что яд, по его мнению, не
мог быть произведен террористами, организованной преступной группировкой или
частными лицами.
Что касается самого вещества, собеседник подтвердил, что
эксперты ОЗХО в целом согласны с выводами Великобритании. "Та же самая
формула. Они называют его "Новичок". Мы не можем его так называть,
потому что "Новичок" – название, используемое западными странами, а не
общепринятое", – заявил Узюмджу.
Осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник
ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери
4 марта. Лондон устроил международный скандал, утверждая, что к отравлению
Скрипалей веществом А234, которое на Западе называют "Новичок",
причастно российское государство. В Москве причастность к этой истории отрицают
и считают провокацией.
Зашел разговор у пранкеров с главой ОЗХО и о якобы имевшей место
химатаке в сирийском городе Думе. Узюмджу развеял слухи о том, что Россия якобы
создает препятствия для расследования инцидента. Он подчеркнул, что Москва,
напротив, прилагает все силы к тому, чтобы обеспечить безопасность экпертов.