Вещество, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могло быть изготовлено в США. Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) признал это в разговоре с российским пранкером, который представился премьер-министром Польши.

Вещество, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ СергеяСкрипаля и его дочь Юлию, могло быть изготовлено в США. Гендиректор Организациипо запрещению химического оружия (ОЗХО) признал это в разговоре с российскимпранкером, который представился премьер-министром Польши.Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяровпорадовали общественность новым образцом своего творчества. Вован и Лексусутверждают, что побеседовали с гендиректором ОЗХО Ахметом Узюмджу. Записьразговора выложена на их канале в YouTube.Ахмет Узюмджу – считая, что говорит с польскимпремьер-министром Польши, озабоченным ситуацией вокруг "дела Скрипалей"– признал: яд могли произвести в том числе и в США. "По мнению нашихэкспертов, оно может быть произведено в любой стране. Этого нельзя исключать.Россия заявляет, что исследования по таким веществам велись где-то еще, и этоможет быть правдой", – объясняет пранкерам человек на записи.Собеседник Вована и Лексуса подчеркнул: материалы дляпроизводства этого вещества легко доступны, но для его производства нужнывысококвалифицированные специалисты и лаборатория. Так что яд, по его мнению, немог быть произведен террористами, организованной преступной группировкой иличастными лицами.Что касается самого вещества, собеседник подтвердил, чтоэксперты ОЗХО в целом согласны с выводами Великобритании. "Та же самаяформула. Они называют его "Новичок". Мы не можем его так называть,потому что "Новичок" – название, используемое западными странами, а необщепринятое", – заявил Узюмджу.Осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудникГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери4 марта. Лондон устроил международный скандал, утверждая, что к отравлениюСкрипалей веществом А234, которое на Западе называют "Новичок",причастно российское государство. В Москве причастность к этой истории отрицаюти считают провокацией.Зашел разговор у пранкеров с главой ОЗХО и о якобы имевшей местохиматаке в сирийском городе Думе. Узюмджу развеял слухи о том, что Россия якобысоздает препятствия для расследования инцидента. Он подчеркнул, что Москва,напротив, прилагает все силы к тому, чтобы обеспечить безопасность экпертов.