Премьер-министр Армении Серж Саргсян, избранный на этот пост парламентом 17 апреля, на фоне протестов подал в отставку. Об этом он объявил сам.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян, избранный на этот пост парламентом 17 апреля, на фоне протестов подал в отставку. Об этом он объявил сам."Обращаюсь к тем, кто хочет мой отставки. Никол Пашинян был прав, я ошибся. Есть несколько решений, но ни одно из них не для меня. Я покидаю должность премьера и главы Армении. Мира, гармонии и толерантности всем нам", - цитируетзаявление Саргсяна.Митинги оппозиции с требованием отставки Саргсяна начались в Ереване 16 апреля. 22 апреля в ереванской гостинице Marriott была осуществлена попытка провести переговоры между Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном.Генеральная прокуратура Армении 22 апреля подтвердила задержание оппозиционных депутатов парламента страны Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна за незаконное проведение собраний, но в понедельник днем они были отпущены из СИЗО.