Из телефильмов вырезают сцены с участием актера. И его вдову это очень ранит.

Из телефильмов вырезают сцены с участием актера. И его вдову это очень ранит.На телеканале "Россия" 23 апреля состоится премьера сериала "Операция Мухабат". Съемки в этой картине, проходившие летом 2016-го года, стали последними дня Дмитрия Марьянова – актер сыграл там первого президента СССР Михаила Горбачева. Когда на пробах артисту наложили грим, продюсеры и режиссер были поражены портретным сходством артиста с политиком. Но вот зрители, увы, увидеть этого не смогут – при монтаже все сцены с Марьяновым вырезали. "Списали человека", – как говорила героиня Лии Ахеджаковой в фильме "Гараж"."Мы предоставили полную и сокращенную версии, это обычная практика, – пояснила пресс-секретарь Star Media Екатерина Острижная, – это обычная практика. В итоге выбрали вариант, в которой девять серий и нет героя Дмитрия Марьянова. У него очень харизматичная, но не главная роль, сюжетная линия не пострадала".Для вдовы Марьянова Ксениия Бик такое решение телевизионщиков стало оскорбительным и обидным. Она считает это оскорблением памяти покойного мужа. Как пишет, она не раз приезжала на съемочную площадку и очень гордилась, что у ее любимого такая роль. "Я как жена последнего генсека не понимаю, где мои понты, почему я до сих пор добрая, что за дела?", – в шутку писала Брик на своей странице в социальной сети.Напопним,Напомним, что Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Согласно официальной версии, 47-летний актер умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены.