В столице Армении Ереване в понедельник, 23 апреля, возобновились протесты оппозиции против нового премьер-министра и бывшего президента страны Сержа Саргсяна. По сообщениям СМИ, акции проходят в нескольких районах города.

В столице Армении Ереване в понедельник, 23 апреля,возобновились протесты оппозиции против нового премьер-министра и бывшегопрезидента страны Сержа Саргсяна. По сообщениям СМИ, акции проходят внескольких районах города.Шествия проводят несколько групп протестующих. Одна из акцийначалась у Ереванского государственного университета. Протесты продолжаются уже безглавных лидеров. Накануне правоохранительные органы республики задержалидепутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна, Арарата Мирзояна, а также одногоиз координаторов акций Армена Григоряна.Власти контролируют ситуацию в стране.Министр обороны Армении Виген Саркисян выразил надежду, что вводить режимчрезвычайного положения пока не планируется. "Мое желание, и я уверен, желаниевсех наших соотечественников, – чтобы необходимости в ведении режимачрезвычайного положения не было ни сейчас, ни в дальнейшем", – сказал он. Руководитель военного ведомства напомнил, что в законодательстве Армении прописана процедурапривлечения вооруженных сил в случае введения чрезвычайного положения.Между тем из-за продолжающихся протестов россияне отказываются от оплаченных турпутевок в Армению. При этом покупать новые турыони не спешат, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциациютуроператоров России (АТОР).Эксперты не исключают, что в происходящем в стране имеетсяиностранный след. По мнению заместителя декана факультета мировой экономики имировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, протестные акции против избранияпремьер-министром Сержа Саргсяна являются "абсолютными провокациями",организованными из-за рубежа.Однако эксперт усомнился, что действия митингующих могутпривести к каким-либо изменениям в республике. "В Армении сильнаягосударственность, крепкие институты власти, парламент пользуетсяуважением", – сказал политолог в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, чтоподобные события в республике происходят не первый раз.Напомним, протестные акции против избрания Саргсяна начались 13 апреля.В рамках нового госустройства республику фактически возглавляетпремьер-министр. Оппозиция обвиняет бывшего президента в неэффективномуправлении и ухудшении экономической ситуации. 17 апреля протестующие объявилио начале "бархатной революции". В тот же армянский парламент избралСаргсяна на пост главы кабинета министров.В минувшее воскресенье прошли переговоры Саргсяном иПашиняном. Они длились несколько минут и закончились безрезультатно. По словампремьер-министра, действия оппозиции являются шантажом. Глава кабмина призвалпротестующих вернуться в правовое поле.