Президент России Владимир Путин указал своему французскому
коллеге Эммануэлю Макрону на грубейшее нарушение международного права во время
недавнего удара по Сирии. Об этом глава российского государства заявил в ходе
телефонной беседы двух лидеров.
Президент России Владимир Путин указал своему французскому
коллеге Эммануэлю Макрону на грубейшее нарушение международного права во время
недавнего удара по Сирии. Об этом глава российского государства заявил в ходе
телефонной беседы двух лидеров.
Ракетная атака Сирийской арабской республики является
грубейшим нарушением международного права, сказал Путин. Слова российского
лидера передает пресс-служба Кремля, пишет .
Удар по Сирии привел к осложнению процесса мирного
политического урегулирования в стране, сказал президент России. "В данном
контексте отмечена и важность проведения миссии экспертов ОЗХО (Организация по
запрещению химического оружия. – Прим.Ред.), находящихся в Сирии", – отмечается
в сообщении.
Напомним, Франция вместе с США и Великобританией атаковала Сирию
в ночь на 14 апреля. По данным российского минобороны, по территории страны
было выпущено 103 ракеты. Несмотря на то, что на вооружении сил противовоздушной
обороны Сирии стоят еще советские комплексы 30-летней давности, они смогли
успешно отразить нападение, сбив большую часть ракет.
Поводом для агрессии стал инцидент с химическим оружием,
который произошел 7 апреля в пригороде Дамаска Думе. Запад обвинил
правительство Башара Асада в применении отравляющих веществ, возложив
ответственность за происходящее и на Россию. В Москве подобные заявления
назвали ложью.
Франция в ходе нанесения ударов применяла фрегат
противовоздушной обороны и истребители "Рафаэль" и "Мираж".
По словам министра обороны Пятой республики Флоранса Парли, они совершали
вылеты прямо с французской территории.