Президент России Владимир Путин указал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону на грубейшее нарушение международного права во время недавнего удара по Сирии. Об этом глава российского государства заявил в ходе телефонной беседы двух лидеров.

Президент России Владимир Путин указал своему французскомуколлеге Эммануэлю Макрону на грубейшее нарушение международного права во времянедавнего удара по Сирии. Об этом глава российского государства заявил в ходетелефонной беседы двух лидеров.Ракетная атака Сирийской арабской республики являетсягрубейшим нарушением международного права, сказал Путин. Слова российскоголидера передает пресс-служба Кремля, пишет .Удар по Сирии привел к осложнению процесса мирногополитического урегулирования в стране, сказал президент России. "В данномконтексте отмечена и важность проведения миссии экспертов ОЗХО (Организация позапрещению химического оружия. – Прим.Ред.), находящихся в Сирии", – отмечаетсяв сообщении.Напомним, Франция вместе с США и Великобританией атаковала Сириюв ночь на 14 апреля. По данным российского минобороны, по территории страныбыло выпущено 103 ракеты. Несмотря на то, что на вооружении сил противовоздушнойобороны Сирии стоят еще советские комплексы 30-летней давности, они смоглиуспешно отразить нападение, сбив большую часть ракет.Поводом для агрессии стал инцидент с химическим оружием,который произошел 7 апреля в пригороде Дамаска Думе. Запад обвинилправительство Башара Асада в применении отравляющих веществ, возложивответственность за происходящее и на Россию. В Москве подобные заявленияназвали ложью.Франция в ходе нанесения ударов применяла фрегатпротивовоздушной обороны и истребители "Рафаэль" и "Мираж".По словам министра обороны Пятой республики Флоранса Парли, они совершаливылеты прямо с французской территории.