Владимир Путин подготовил сенсационный указ. Президент России подпишет его после инаугурации, уверяют западные СМИ.

Владимир Путин подготовил сенсационный указ. ПрезидентРоссии подпишет его после инаугурации, уверяют западные СМИ.Беспрецедентное увеличение расходов на здравоохранение,образование и инфраструктуру подготовил российский лидер. Об этом пишет Bloombergсо ссылкой на источники, якобы знакомые с планами президента России. По ихданным, на эти цели будет выделено 10 триллионов рублей.Как сообщает агентство, в указе будет расписан шестилетнийплан. Он должен вступить в силу сразу после инаугурации президента, котораясостоится 7 мая. По замыслу российского лидера, утверждают источники, это позволитсовершить "решительный прорыв" в повышении уровня жизни россиян.Однако расходы, по их мнению, придется компенсировать сокращением в другихсферах – в частности, в военной – и повышением налогов.При этом информация об источниках и о суммах финансирования, возможно, не будет фигурировать в указе, поскольку цель президента – стимул развития экономики, а не пиар.Как заявляет авторстатьи, это будет самое большое увеличение бюджетных расходов с 2012 года.Тем временем стало известно, что российский президентподписал 23 апреля закон об ужесточении наказания за кражу денег со счетов ибанковских карт. В этом документе хищение денег с банковского счетаприравнивается к краже в крупном размере. Наказание нарушителей закона ждетсерьезное: штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительныеработы на срок до пяти лет или лишение свободы сроком до шести лет.Также 23 апреля президент подписал еще один закон – обужесточении ответственности за нарушения при госзакупках. В Уголовном кодексе РоссийскойФедерации благодаря этому документу появились две новые антикоррупционныестатьи, сообщает .