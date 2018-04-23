Владимир Путин подготовил сенсационный указ. Президент
России подпишет его после инаугурации, уверяют западные СМИ.
Владимир Путин подготовил сенсационный указ. Президент
России подпишет его после инаугурации, уверяют западные СМИ.
Беспрецедентное увеличение расходов на здравоохранение,
образование и инфраструктуру подготовил российский лидер. Об этом пишет Bloomberg
со ссылкой на источники, якобы знакомые с планами президента России. По их
данным, на эти цели будет выделено 10 триллионов рублей.
Как сообщает агентство, в указе будет расписан шестилетний
план. Он должен вступить в силу сразу после инаугурации президента, которая
состоится 7 мая. По замыслу российского лидера, утверждают источники, это позволит
совершить "решительный прорыв" в повышении уровня жизни россиян.
Однако расходы, по их мнению, придется компенсировать сокращением в других
сферах – в частности, в военной – и повышением налогов.
При этом информация об источниках и о суммах финансирования, возможно, не будет фигурировать в указе, поскольку цель президента – стимул развития экономики, а не пиар.Как заявляет автор
статьи, это будет самое большое увеличение бюджетных расходов с 2012 года.
Тем временем стало известно, что российский президент
подписал 23 апреля закон об ужесточении наказания за кражу денег со счетов и
банковских карт. В этом документе хищение денег с банковского счета
приравнивается к краже в крупном размере. Наказание нарушителей закона ждет
серьезное: штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительные
работы на срок до пяти лет или лишение свободы сроком до шести лет.
Также 23 апреля президент подписал еще один закон – об
ужесточении ответственности за нарушения при госзакупках. В Уголовном кодексе Российской
Федерации благодаря этому документу появились две новые антикоррупционные
статьи, сообщает .