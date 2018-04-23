Пьяный уроженец Кургана выбросил собаку из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома. Свидетелем жуткого происшествия стали жители двора.

Пьяный уроженец Кургана выбросил собаку из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома. Свидетелем жуткого происшествия стали жители двора.Один из очевидцев сообщил, что мужчина выкинул животное с балкона на его глазах. "Я стоял на балконе дома напротив и увидел, как с третьего этажа кто-то выбрасывает собаку. Она упала на землю и стала жутко выть от боли", – рассказал он. По словам свидетеля, вой животного был таким громким, что его слышал весь двор."Мне кажется, животное переломало себе все", – добавил шокированный увиденным сосед живодера. Судя по его рассказу, через пять минут после этого вышел сын этого мужчины и забрал собаку домой.Животное продолжало кричать, пока его несли по лестнице. В квартире жуткий лай также не прекратился. Через несколько минут раздался грохот, и собака затихла. После этого из подъезда вышел сын злоумышленника, держа в руках какой-то большой сверток. Он отнес его в близлежащие гаражи, передает .Вскоре парень вернулся обратно. "Я это все видел. Мы вызвали полицию и сообщили о случившемся", – рассказал сосед, живущий в доме напротив."Данное сообщение зарегистрировано, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в рамках действующего законодательства", – заявили в пресс-службе областного отделения полиции. Правоохранители обещали сообщить о результатах проверки.В соответствии с Уголовным кодексом России, максимальное наказание, предусмотренное за жестокое обращение с животным, – лишение свободы до трех лет. Если преступление было совершено группой лиц или в присутствии малолетнего ребенка, срок заключения может быть увеличен и до пяти лет.