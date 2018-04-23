Жители собрали тысячу кубометров мусора

Жители собрали тысячу кубометров мусораПять тысяч человек посетили общегородской субботник в Костроме, сообщают в администрации.Мероприятие состоялось 21 апреля. На уборку города вышли чиновники, работники муниципальных предприятий, общественники и представители политических партий. Всего жители собрали тысячу кубометров мусора.На субботнике привели в порядок 50 улиц Костромы - в том числе Ленина, Галичскую, Костромскую, Магистральную, Кинешемское и Некрасовское шоссе. Также в городе прошло озеленение.Следуюшие субботники в Костроме планируют провести 28 и 29 апреля.