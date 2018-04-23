Жители собрали тысячу кубометров мусора
Жители собрали тысячу кубометров мусора
Пять тысяч человек посетили общегородской субботник в Костроме, сообщают в администрации.
Мероприятие состоялось 21 апреля. На уборку города вышли чиновники, работники муниципальных предприятий, общественники и представители политических партий. Всего жители собрали тысячу кубометров мусора.
На субботнике привели в порядок 50 улиц Костромы - в том числе Ленина, Галичскую, Костромскую, Магистральную, Кинешемское и Некрасовское шоссе. Также в городе прошло озеленение.
Следуюшие субботники в Костроме планируют провести 28 и 29 апреля.