На предстоящую инаугурацию президент России Владимир Путин может прибыть на новом представительском автомобиле Кортеж. Машины этой линейки полностью российского производства, начиная от дизайна и заканчивая сборкой.

На предстоящую инаугурацию президент России Владимир Путин может прибыть на новом представительском автомобиле "Кортеж". Машины этой линейки полностью российского производства, начиная от дизайна и заканчивая сборкой.В "Кортеж" входят четыре модели: седан, лимузин, внедорожник и микроавтобус. Они могут разгоняться до сотни километров в час за семь секунд.Внешне автомобили "Кортежа" напоминают британские люксовые марки, пишет . Однако победитель конкурса "Автомобиль для президента" Ярослав Яковлев утверждает, что в первую очередь делал ставку на безопасность и надежность. Именно поэтому заднее окно машины выполнено в виде бойницы. Оно практически целиком скопировано с окошек Псковского кремля.Президентский лимузин украшен двуглавым орлом, передает . Отделка салона – белая кожа и полированное дерево. Помимо водителя и охранников, в машине свободно поместятся еще четыре человека.Напомним, проект "Кортеж" реализуется по поручению Владимира Путина с 2012 года. Над линейкой работал Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ.Последним российским президентом, передвигавшимся на отечественном автомобиле, был Борис Ельцин. Для обслуживания главы государства использовали советский ЗИЛ.Владимир Путин присягнет на верность народу России 7 мая 2018 года. После этого президент будет обязан решить, кто займет кресло премьер-министра.