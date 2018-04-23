Никита Джигурда показал фотографии обнаженной Марины Анисиной. На снимках прославленная фигуристка позирует кормящей грудью их общего ребенка.

Никита Джигурда показал фотографии обнаженной Марины Анисиной. На снимках прославленная фигуристка позирует кормящей грудью их общего ребенка.На своей официальной страничке в социальной сети "ВКонтакте" Никита Джигурда опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлены изображения Мадонн с младенцами. "Гениальные ХУДОЖНИКИ всех времен/боготворили кормящих грудью МАДОНН/и просвещали людей, уча их ЛюбвИ;/я не исключение -/СЭ ЛЯ ВИ!❣" – написал известный своими эпатажными поступками артиста.Однако Джиугрда не ограничился изображениями отдаленными Мадоннами и выложил фотографии своей бывшей жены, прославленной фигуристки Марины Анисиной, кормящей грудью их общего ребенка. На снимках спортсменка представлена с обнаженным бюстом. "В каждой женщине МАДОННА,/но, пока, не каждая знает об этом,/ибо часто люди, увы, беспардонно/хулят проявления божественного СВЕТА", – сопроводил такой записью пикантные кадры Джигурда. Отметим, что артист по какой-то причине запретил комментировать эти снимки.Ранее скандально известный артист заявил, что готовится к свадьбе. Самое интересное, что он намерен снова жениться на Марине Анисиной. Пара запланировала важное мероприятие на осень. Джигурда рассчитал, что к этому времени завершится борьба в суде за наследство Людмилы Браташ. "Когда все закончится и придет осень, мы с Мариной отпразднуем свадьбу!" – в недавнем интервью заявил артист.Отметим, что в связи с борьбой за внушительное наследство Джигурда даже съездил в Америку. Артист опубликовал видео из Нью-Йорка на своей страничке в Instagram и написал: "В Нью-Йорке получены/победные документы/по завещанию нашей кумы/Людмилы БРАТАШ./Теперь 7го мая Мосгорсуд/признАет наше право/на имущество в России,/и информационные ленты/выведут нас на ПОБЕДЫ/высший этаж!✌️😎🤘 "