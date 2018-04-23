Депутаты Госдумы раскритиковали письмо Центробанка, которое регулятор направил в ответ на запрос об обстоятельствах отзыва лицензии у банка Югра. Парламентарии заметили, что в разъяснениях нет ни слова о вкладчиках-превышенцах, которые после ликвидации банка потеряли более 16 миллиардов рублей.

Депутаты Госдумы раскритиковали письмо Центробанка, которое регуляторнаправил в ответ на запрос об обстоятельствах отзыва лицензии у банка"Югра". Парламентарии заметили, что в разъяснениях нет ни слова овкладчиках-превышенцах, которые после ликвидации банка потеряли более 16миллиардов рублей.Депутат Николай Брыкин, представляющий комитет по государственномустроительству и законодательству, сообщил, что парламентарии направили запрос вЦентробанк в связи с многочисленными обращениями, поступающими от пострадавшихвкладчиков банка "Югра"."Ответ нас не удовлетворил, потому что ни о чем ответ. Регуляторне предоставил информации о решении проблем вкладчиков-превышенцев, которых у"Югры" насчитывается 34,7 тысячи человек, потерявших после ликвидации банкавсего около 16,1 мииллиарда рублей",– заявил Брыкин.Он добавил, что в Госдуме не понимают позицию Центробанка касательноликвидации "Югры", так как банк проверялся перед лишением лицензии и никаких проблему него не было. Депутаты уже направили запрос генеральному прокурору проверитьдеятельность подконтрольного регулятору Агентству по страхованию вкладов.Ответ Центробанка депутатам прокомментировали и в Союзевкладчиков России. Там в нем увидели прямое искажение фактов, пишет. "Неверные сведения, которые ЦБпредставил в парламент, требуют самостоятельной оценки и адекватных мерреагирования", – говорится в обращении к спикеру Думы Вячеславу Володину отглавы организации Николая Николаева.Центробанк не сообщил Госдуме о том, что 17 июля 2017года принял отчетность банка, признав ее достоверной. Согласно ей капитал"Югры" был достаточен, и топ-менеджмент организации смог не допустить егопадения.Как уверяют в Союзе вкладчиков, снижение капитала банка с33,5 миллиарда рублей до отрицательной величины противоправно произведено впериод с 10 до 27 июля 2017 года незаконными действиями и решениями временнойадминистрации.В конце марта –начале апреля Союз вкладчиков России направил обращения к генеральномупрокурору Юрию Чайке, руководителю Администрации президента Антону Вайно и президентуВладимиру Путину. В них утверждается, что в отношении регулятора необходимопровести проверку законности его действий в отношении "Югры"."После ликвидации "Югры" многие клиенты банка буквальноутратили средства к существованию. Госдума на нашей стороне, надеюсь, скоро заобманутых вкладчиков вступятся и другие силы", – выразил уверенность НиколайНиколаев.Напомним, временная администрация в лице Агентства пострахованию вкладов была введена в "Югре" 10 июля 2017 года. На тотмомент капитал банка составлял 33 миллиарда рублей. Спустя 18 дней у"Югры" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.По итогам первого полугодия 2017 года банк занимал 33-е место по размеруактивов в банковской системе России.