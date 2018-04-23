Депутаты Госдумы раскритиковали письмо Центробанка, которое регулятор
направил в ответ на запрос об обстоятельствах отзыва лицензии у банка
Югра. Парламентарии заметили, что в разъяснениях нет ни слова о
вкладчиках-превышенцах, которые после ликвидации банка потеряли более 16
миллиардов рублей.
Депутаты Госдумы раскритиковали письмо Центробанка, которое регулятор
направил в ответ на запрос об обстоятельствах отзыва лицензии у банка
"Югра". Парламентарии заметили, что в разъяснениях нет ни слова о
вкладчиках-превышенцах, которые после ликвидации банка потеряли более 16
миллиардов рублей.
Депутат Николай Брыкин, представляющий комитет по государственному
строительству и законодательству, сообщил, что парламентарии направили запрос в
Центробанк в связи с многочисленными обращениями, поступающими от пострадавших
вкладчиков банка "Югра".
"Ответ нас не удовлетворил, потому что ни о чем ответ. Регулятор
не предоставил информации о решении проблем вкладчиков-превышенцев, которых у
"Югры" насчитывается 34,7 тысячи человек, потерявших после ликвидации банка
всего около 16,1 мииллиарда рублей",
– заявил Брыкин.
Он добавил, что в Госдуме не понимают позицию Центробанка касательно
ликвидации "Югры", так как банк проверялся перед лишением лицензии и никаких проблем
у него не было. Депутаты уже направили запрос генеральному прокурору проверить
деятельность подконтрольного регулятору Агентству по страхованию вкладов.
Ответ Центробанка депутатам прокомментировали и в Союзе
вкладчиков России. Там в нем увидели прямое искажение фактов, пишет
. "Неверные сведения, которые ЦБ
представил в парламент, требуют самостоятельной оценки и адекватных мер
реагирования", – говорится в обращении к спикеру Думы Вячеславу Володину от
главы организации Николая Николаева.
Центробанк не сообщил Госдуме о том, что 17 июля 2017
года принял отчетность банка, признав ее достоверной. Согласно ей капитал
"Югры" был достаточен, и топ-менеджмент организации смог не допустить его
падения.
Как уверяют в Союзе вкладчиков, снижение капитала банка с
33,5 миллиарда рублей до отрицательной величины противоправно произведено в
период с 10 до 27 июля 2017 года незаконными действиями и решениями временной
администрации.
В конце марта –
начале апреля Союз вкладчиков России направил обращения к генеральному
прокурору Юрию Чайке, руководителю Администрации президента Антону Вайно и президенту
Владимиру Путину. В них утверждается, что в отношении регулятора необходимо
провести проверку законности его действий в отношении "Югры".
"После ликвидации "Югры" многие клиенты банка буквально
утратили средства к существованию. Госдума на нашей стороне, надеюсь, скоро за
обманутых вкладчиков вступятся и другие силы", – выразил уверенность Николай
Николаев.
Напомним, временная администрация в лице Агентства по
страхованию вкладов была введена в "Югре" 10 июля 2017 года. На тот
момент капитал банка составлял 33 миллиарда рублей. Спустя 18 дней у
"Югры" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
По итогам первого полугодия 2017 года банк занимал 33-е место по размеру
активов в банковской системе России.