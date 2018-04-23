В пятницу, 20 апреля, в Цифровом деловом пространстве Москвы состоялось отраслевое совещание производителей материалов, используемых для возведения домов. Участники мероприятия обсудили ряд аспектов развития строительной отрасли. Среди главных тем – кооперация столичного стройкомплекса и производителей материалов, которые будут применяться, в том числе, для масштабной программы реновации ветхого жилого фонда столицы.

В пятницу, 20 апреля, в Цифровом деловом пространстве Москвысостоялось отраслевое совещание производителей материалов, используемых длявозведения домов. Участники мероприятия обсудили ряд аспектов развитиястроительной отрасли. Среди главных тем – кооперация столичного стройкомплексаи производителей материалов, которые будут применяться, в том числе, длямасштабной программы реновации ветхого жилого фонда столицы.Реновация – колоссальная по своему масштабу программа. Какотмечал ранее глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, в ее рамках в городепланируется построить около 30 миллионов квадратных метров жилой недвижимости.Одна из главных составляющих успешности программы – ее обеспечение всеминеобходимыми строительными материалами.По словам первого заместителя руководителя департаментаградостроительной политики Москвы Олега Рындина, для производителей крайне важна возможность сбыта своей продукции, в том числе наобъекты госзаказа. Сбыт, подчеркнул он, определяется в том числе объемамистроительства. Рындин отметил, что в столице сохраняются положительная динамикакак в плане возведения транспортной инфраструктуры, в том числе метрополитена,так и в строительстве жилья.В департаменте градостроительной политики ожидают некотороесмещение в сторону бюджетного строительства в ходе реализации программыреновации."Думаю, что мы дойдем до 1-1,5 миллиона квадратных метров в годпо мере того, как будет готовиться градостроительная документация", -рассказал Рындин в ходе пленарного заседания совещания.Важный аспект строительной деятельности – правильноеинформирование госзаказчиков о тех или иных материалах и их качестве. "Винтернете и СМИ распространяются в основном каталоги, которые имеютинформационно-рекламный характер. Мы свою работу строим немного по другому:через экспертную комиссию приглашаем производителей и серьезно опрашиваем их повопросам тех материалов, изделий и конструкций, которые они предлагают, в томчисле под госзаказ, о всех потребительских свойствах товара, порядке егоприменения на стройке, о машинах и механизмах, которые нужны для использованиятого или иного материала. Все эти вещи очень важны для принятия решенийзаказчиками и подрядчиками, в том числе в рамках госзаказа", – подчеркнулстоличный чиновник.По его словам, в ходе подготовки к реновации в руководствегорода детально обсудили основные требования, в том числе технические, к домам,которые будут строиться для переселения москвичей. "Было получено много замечаний,мы эту работу строили практически со всеми заинтересованными органамиисполнительной власти Москвы", – сказал Рындин. Он добавил, что всеозвученные примечания будут добавлены в технические требования в течениенедели, после чего они будут утверждены руководством города и запущенынепосредственно для работы у государственного заказчика."Строителям нужно знать что строить, и нам важносказать будущим переселенцам о том, какое жилье по качеству и долговечностиконструкций они в итоге получат", – заявил первый заместитель руководителядепартамента градостроительной политики города.Кроме того, Рындин затронул вопрос ценообразования встроительстве. По его словам, существующая в этой области система требуетперехода на новый уровень, для чего нужны определенные интернет-ресурсы, в томчисле федеральные, где бы динамично отображались цены на строительные материалыи оборудование. "Создана Федеральная государственная информационнаясистема "Ценообразование в строительстве", активно идет процесс вовлечения тудапроизводителей строительных материалов, чтобы они размещали в системе объективныецены на свои материалы", – рассказал он.Реновация ветхого жилья в Москве – один из крупнейшихградостроительных проектов не только в России, но и во всем мире. В нее попалижилые дома первого периода индустриального домостроения – 1950-1960-х годовпрошлого столетия. Всего в списке программы находится 5171 ветхое здание. Новоекомфортное жилье, построенное по всем новейшим стандартам, получат болеемиллиона человек.Первые переселенцы начали переезжать в новые квартиры уже вфеврале этого года. Старт реновации был дан в районе Северное Измайлово. Жильцыдвух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в новый домкомфорт-класса на 5-й Парковой.В среднем новые квартиры больше старых на 20 квадратныхметров, в них выполнена отделка, установлена вся сантехника и системы. Новое,комфортабельное жилье с полной отделкой и увеличенной площадью получат ещетысячи семей.