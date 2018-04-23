В пятницу, 20 апреля, в Цифровом деловом пространстве Москвы
состоялось отраслевое совещание производителей материалов, используемых для
возведения домов. Участники мероприятия обсудили ряд аспектов развития
строительной отрасли. Среди главных тем – кооперация столичного стройкомплекса
и производителей материалов, которые будут применяться, в том числе, для
масштабной программы реновации ветхого жилого фонда столицы.
В пятницу, 20 апреля, в Цифровом деловом пространстве Москвы
состоялось отраслевое совещание производителей материалов, используемых для
возведения домов. Участники мероприятия обсудили ряд аспектов развития
строительной отрасли. Среди главных тем – кооперация столичного стройкомплекса
и производителей материалов, которые будут применяться, в том числе, для
масштабной программы реновации ветхого жилого фонда столицы.
Реновация – колоссальная по своему масштабу программа. Как
отмечал ранее глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, в ее рамках в городе
планируется построить около 30 миллионов квадратных метров жилой недвижимости.
Одна из главных составляющих успешности программы – ее обеспечение всеми
необходимыми строительными материалами.
По словам первого заместителя руководителя департамента
градостроительной политики Москвы Олега Рындина, для производителей крайне важна возможность сбыта своей продукции, в том числе на
объекты госзаказа. Сбыт, подчеркнул он, определяется в том числе объемами
строительства. Рындин отметил, что в столице сохраняются положительная динамика
как в плане возведения транспортной инфраструктуры, в том числе метрополитена,
так и в строительстве жилья.
В департаменте градостроительной политики ожидают некоторое
смещение в сторону бюджетного строительства в ходе реализации программы
реновации.
"Думаю, что мы дойдем до 1-1,5 миллиона квадратных метров в год
по мере того, как будет готовиться градостроительная документация", -
рассказал Рындин в ходе пленарного заседания совещания.
Важный аспект строительной деятельности – правильное
информирование госзаказчиков о тех или иных материалах и их качестве. "В
интернете и СМИ распространяются в основном каталоги, которые имеют
информационно-рекламный характер. Мы свою работу строим немного по другому:
через экспертную комиссию приглашаем производителей и серьезно опрашиваем их по
вопросам тех материалов, изделий и конструкций, которые они предлагают, в том
числе под госзаказ, о всех потребительских свойствах товара, порядке его
применения на стройке, о машинах и механизмах, которые нужны для использования
того или иного материала. Все эти вещи очень важны для принятия решений
заказчиками и подрядчиками, в том числе в рамках госзаказа", – подчеркнул
столичный чиновник.
По его словам, в ходе подготовки к реновации в руководстве
города детально обсудили основные требования, в том числе технические, к домам,
которые будут строиться для переселения москвичей. "Было получено много замечаний,
мы эту работу строили практически со всеми заинтересованными органами
исполнительной власти Москвы", – сказал Рындин. Он добавил, что все
озвученные примечания будут добавлены в технические требования в течение
недели, после чего они будут утверждены руководством города и запущены
непосредственно для работы у государственного заказчика.
"Строителям нужно знать что строить, и нам важно
сказать будущим переселенцам о том, какое жилье по качеству и долговечности
конструкций они в итоге получат", – заявил первый заместитель руководителя
департамента градостроительной политики города.
Кроме того, Рындин затронул вопрос ценообразования в
строительстве. По его словам, существующая в этой области система требует
перехода на новый уровень, для чего нужны определенные интернет-ресурсы, в том
числе федеральные, где бы динамично отображались цены на строительные материалы
и оборудование. "Создана Федеральная государственная информационная
система "Ценообразование в строительстве", активно идет процесс вовлечения туда
производителей строительных материалов, чтобы они размещали в системе объективные
цены на свои материалы", – рассказал он.
Реновация ветхого жилья в Москве – один из крупнейших
градостроительных проектов не только в России, но и во всем мире. В нее попали
жилые дома первого периода индустриального домостроения – 1950-1960-х годов
прошлого столетия. Всего в списке программы находится 5171 ветхое здание. Новое
комфортное жилье, построенное по всем новейшим стандартам, получат более
миллиона человек.
Первые переселенцы начали переезжать в новые квартиры уже в
феврале этого года. Старт реновации был дан в районе Северное Измайлово. Жильцы
двух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в новый дом
комфорт-класса на 5-й Парковой.
В среднем новые квартиры больше старых на 20 квадратных
метров, в них выполнена отделка, установлена вся сантехника и системы. Новое,
комфортабельное жилье с полной отделкой и увеличенной площадью получат еще
тысячи семей.