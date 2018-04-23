ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Логвина Геннадия Анатольевича, 16.11.1966 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Логвина Геннадия Анатольевича, 16.11.1966 года рождения, жителя Воронежской области, местонахождение которого неизвестно с 1 сентября 2006 года.Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы прямые темно-русые, брови дугообразные, глаза карие, нос средний прямой, губы тонкие.Особые приметы: шрам на правом колене, передние верхние зубы отсутствуют.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29