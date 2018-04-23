ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Нозирова Амона Валиевича, 06.03.1989 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Нозирова Амона Валиевича, 06.03.1989 года рождения, уроженца р. Таджикистан, местонахождение которого неизвестно с 22 августа 2016 года.Приметы: на вид 30 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы прямые черные, лоб средний, брови дугообразные, глаза карие, нос средний прямой, губы полные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29