Установлен размер зарплаты, при котором средний россиянин чувствует себя счастливым. Запросы граждан в этом году оказались скромнее, чем в предыдущем – они снизились на 14%.

Установлен размер зарплаты, при котором средний россиянинчувствует себя счастливым. Запросы граждан в этом году оказались скромнее, чемв предыдущем – они снизились на 14%.Для полного счастья среднестатистическому россиянину надополучать не менее 159 тысяч рублей в месяц. Запросы граждан определил опрос,проведенный порталом Superjob.ru.Суммы в разных городах и регионах называются разные. Так,москвичи определили размер своего счастья в 212 тысяч рублей, а питерцы – в 166тысяч. Представления о бедности у жителей двух столиц одинаковые: порогом ониназвали доход менее 22 тысяч рублей в месяц.А вот богатство в Москве и Санкт-Петербурге определяютпо-разному. Москвичи считают, что богатый человек зарабатывает около 566 тысячрублей, а в Петербурге отсчет богатства начинается с 511 тысяч, передает "Интерфакс".В других российских регионах бедными считают людей сдоходами ниже 18 тысяч, а богачами – тех, кто зарабатывает более 447 тысячрублей. При этом, как ранее выяснили социологи, для "нормальной жизни"в большом городе среднестатистической семье из трех человек нужно около 91тысячи рублей в месяц. В городах с населением менее 100 тысяч удовлетворяются идоходом в 75 тысяч рублей. А в селах согласны и на 61 тысячу.Тем временем стало известно, что Минфин попросит денег у россиян. В этом году планируется увеличить программу внутренних заимствований. Как писали Dni.Ru, планы правительства нарушил нестабильный рубль, и ведомство надеется занять у россиян еще около 200 миллиардов рублей. В Минфине утверждают, что возможные изменения никак не связаны с введенными США в отношении России санкциями.