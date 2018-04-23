Установлен размер зарплаты, при котором средний россиянин
чувствует себя счастливым. Запросы граждан в этом году оказались скромнее, чем
в предыдущем – они снизились на 14%.
Установлен размер зарплаты, при котором средний россиянин
чувствует себя счастливым. Запросы граждан в этом году оказались скромнее, чем
в предыдущем – они снизились на 14%.
Для полного счастья среднестатистическому россиянину надо
получать не менее 159 тысяч рублей в месяц. Запросы граждан определил опрос,
проведенный порталом Superjob.ru.
Суммы в разных городах и регионах называются разные. Так,
москвичи определили размер своего счастья в 212 тысяч рублей, а питерцы – в 166
тысяч. Представления о бедности у жителей двух столиц одинаковые: порогом они
назвали доход менее 22 тысяч рублей в месяц.
А вот богатство в Москве и Санкт-Петербурге определяют
по-разному. Москвичи считают, что богатый человек зарабатывает около 566 тысяч
рублей, а в Петербурге отсчет богатства начинается с 511 тысяч, передает "Интерфакс".
В других российских регионах бедными считают людей с
доходами ниже 18 тысяч, а богачами – тех, кто зарабатывает более 447 тысяч
рублей. При этом, как ранее выяснили социологи, для "нормальной жизни"
в большом городе среднестатистической семье из трех человек нужно около 91
тысячи рублей в месяц. В городах с населением менее 100 тысяч удовлетворяются и
доходом в 75 тысяч рублей. А в селах согласны и на 61 тысячу.
Тем временем стало известно, что Минфин попросит денег у россиян. В этом году планируется увеличить программу внутренних заимствований. Как писали Dni.Ru, планы правительства нарушил нестабильный рубль, и ведомство надеется занять у россиян еще около 200 миллиардов рублей. В Минфине утверждают, что возможные изменения никак не связаны с введенными США в отношении России санкциями.