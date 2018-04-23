Старший сын Максима Виторгана Даниил делится в сети
компроматом на родственников. Юноша завел закрытый аккаунт в Instagram и выкладывает
туда малоприличную семейную хронику.
Старший сын Максима Виторгана Даниил делится в сети
компроматом на родственников. Юноша завел закрытый аккаунт в Instagram и выкладывает
туда малоприличную семейную хронику.
На скрытую учетку @typical_jewish_boy ("типичный
еврейский мальчик") подписано всего 175 человек. Там звездный отпрыск
выкладывает провокационные снимки и, не стесняясь в выражениях, рассказывает то,
что обычно хранится в секрете.
Например, Даниил поведал подписчикам что его мачеха Ксения
Собчак выступает за легализацию марихуаны, как и его отец. Юноша как-то
написал, что Максим Виторган зашел домой с фразой "мне надо было "***", а,
зная себя в хлам, мне немного страшно, ахахха", сообщает Telegram-канал Super.
После обнародования информации пользователи соцсети тут же
ринулись искать закрытый аккаунт. Однако выяснилось, что профиль уже удалили.
Добавим, что молодой человек имеет официальную страницу в
соцсети. В ней он публикует исключительно приличные фото с родственниками,
друзьями, снимки произведений искусства и достопримечательности известных
европейских городов.
Добавим, что Даниил сын Максим Виторгана от первого брака с
актрисой ТЮЗа Викторией Верберг. Также в этом союзе у Виторгана родилась дочь
Полина Виторган. Сейчас артист женат на скандально известной телеведущей Ксении
Собчак. В 2016 году у них родился сын Платон.