Старший сын Максима Виторгана Даниил делится в сети компроматом на родственников. Юноша завел закрытый аккаунт в Instagram и выкладывает туда малоприличную семейную хронику.

Старший сын Максима Виторгана Даниил делится в сетикомпроматом на родственников. Юноша завел закрытый аккаунт в Instagram и выкладываеттуда малоприличную семейную хронику.На скрытую учетку @typical_jewish_boy ("типичныйеврейский мальчик") подписано всего 175 человек. Там звездный отпрысквыкладывает провокационные снимки и, не стесняясь в выражениях, рассказывает то,что обычно хранится в секрете.Например, Даниил поведал подписчикам что его мачеха КсенияСобчак выступает за легализацию марихуаны, как и его отец. Юноша как-тонаписал, что Максим Виторган зашел домой с фразой "мне надо было "***", а,зная себя в хлам, мне немного страшно, ахахха", сообщает Telegram-канал Super.После обнародования информации пользователи соцсети тут жеринулись искать закрытый аккаунт. Однако выяснилось, что профиль уже удалили.Добавим, что молодой человек имеет официальную страницу всоцсети. В ней он публикует исключительно приличные фото с родственниками,друзьями, снимки произведений искусства и достопримечательности известныхевропейских городов.Добавим, что Даниил сын Максим Виторгана от первого брака сактрисой ТЮЗа Викторией Верберг. Также в этом союзе у Виторгана родилась дочьПолина Виторган. Сейчас артист женат на скандально известной телеведущей КсенииСобчак. В 2016 году у них родился сын Платон.