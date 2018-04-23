"Оперативники ГУУР МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по городу Москве задержали участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по городу Москве при силовой поддержке Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что участники группы, представляясь сотрудниками миграционного центра, сбывали юридическим и физическим лицам поддельные документы, позволяющие иностранным гражданам находиться и работать на территории Российской Федерации. В целях конспирации своих противоправных действий фигуранты создали интернет-сайт, откуда и получали заявки на оформление документов.СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Москвы и Московской области по несколькими адресам полицейскими задержаны семь подозреваемых. Ими оказались выходцы из ближнего зарубежья и жители московского региона в возрасте от 23 до 44 лет», - отметила Ирина Волк.В настоящее время троим фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – решается вопрос об избрании меры пресечения.При проведении обысков по местам жительства задержанных изъяты поддельные штампы, миграционные бланки, компьютерная техника, тетради с рукописными бухгалтерскими записями.Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных и их соучастников.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк