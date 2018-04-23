В ходе личного досмотра и осмотра квартиры 29-летнего мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотическое средство весом свыше 4 килограммов...

«Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве при содействии бойцов Росгвардии г. Москвы задержан подозреваемый в покушении на сбыт гашиша в крупном размере», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Полицейским поступила информация о 29-летнем безработном мужчине, который занимается распространением наркотиков на территории столицы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан около своего дома по улице Знаменские Садки. В момент задержания он разговаривал по телефону со своей супругой и успел ей сказать, чтобы она выбросила зеленый пакет, находящийся в квартире.Оперативники обнаружили в выброшенном пакете вещество темного цвета, аналогичное веществу, изъятому у злоумышленника при личном досмотре. Согласно проведенному исследованию изъятые при личном досмотре и осмотре места происшествия оказались наркотическим средством – гашишем, массой свыше 3 килограммов.Затем в ходе осмотра квартиры были обнаружены 2 брикета из фрагментов полимерного материала. В каждом из них находились по 5 плиток неизвестного вещества. Согласно проведенному исследованию оно является наркотическим средством – гашишем, массой около 1 килограмма.Таким образом, общий вес всего изъятого вещества составил свыше 4 килограммов.По данному факту ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве