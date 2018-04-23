С помощью капроновой нити и подсолнечного масла

С помощью капроновой нити и подсолнечного маслаСпасатели Центра гражданской защиты помогли костромичке снять с пальца кольцо.Инцидент произошел в воскресенье, 22 апреля. Женщина надела кольцо на палец, но не смогла снять украшение. Несколько раз она попробовала сделать это самостоятельно, но поняла, что это не принесет результата. Костромичка обратилась к спасателям Центра гражданской защиты.Они сняли кольцо с помощью капроновой нити и подсолнечного масла. Все прошло без осложнений. Женщина отделалась небольшим отеком.