С помощью капроновой нити и подсолнечного масла
С помощью капроновой нити и подсолнечного масла
Спасатели Центра гражданской защиты помогли костромичке снять с пальца кольцо.
Инцидент произошел в воскресенье, 22 апреля. Женщина надела кольцо на палец, но не смогла снять украшение. Несколько раз она попробовала сделать это самостоятельно, но поняла, что это не принесет результата. Костромичка обратилась к спасателям Центра гражданской защиты.
Они сняли кольцо с помощью капроновой нити и подсолнечного масла. Все прошло без осложнений. Женщина отделалась небольшим отеком.