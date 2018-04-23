Уроженка английского города Вустера, 27-летняя Лора Бирбек стала по-настоящему счастливой после того, как сменила профессию. Девушка призналась, что у нее наконец-то появилось время на семью.

Уроженка английского городаВустера, 27-летняя Лора Бирбек стала по-настоящему счастливой после того, каксменила профессию. Девушка призналась, что у нее наконец-то появилось время насемью.Стюардесса British Airways уволилась с работы, чтобыстать порнозвездой веб-эфиров. Британка говорит, что устала от постоянногонапряжения. Лора летала около двух лет, но из-за образа жизни, которыйприходится вести стюардессе, она все время чувствовала себя уставшей и частоболела.Зато теперь онадовольна своей жизнью. Бирбек раздевается перед камерами телевизионного каналаStudio 66, зрители которого звонят во время прямого эфира, чтобы пообщаться сдевушками и посмотреть стриптиз.Лора рассказала, что теперьона счастлива, потому что у нее появилось время на семью и друзей, сообщает Daily Mail. Примечательно, что близкие британки поддерживает девушку во всех начинаниях, не стыдясь ее родадеятельности. Подруга порномодели рассказала, что Лора снова начала жить заново.Ранее актриса изфильмов для взрослых украинского происхождения Никки Бенц (Алла Мончак) подалав суд на порностудию Brazzers. В качестве причины она указал сексуальноенасилие, которому подверглась со стороны режиссера Тони Т. Девушкапожаловалась, что во время съемок в БДСМ-фильме ее били по лицу, голове игруди, вызвав кровотечение.