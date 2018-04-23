Голос кота Матроскина в новом Простоквашине -
Антон Табаков – еще не решил, отказаться ли ему от этой роли. Актер примет
решение после разговора с Эдуардом Успенским.
Голос кота Матроскина в новом "Простоквашине" -
Антон Табаков – еще не решил, отказаться ли ему от этой роли. Актер примет
решение после разговора с Эдуардом Успенским.
Сын Табакова прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг
продолжения популярного советского мультфильма. Анимационная лента "Простоквашино"
недавно вышла на экраны. Связанный с этим ажиотаж Антон Табаков считает
явлением негативным.
Писатель Эдуард Успенский обратился в Генпрокуратуру,
Следственный комитет и Счетную палату из-за выпуска "Союзмультфильмом"
новых серий анимационной ленты. Автор сценария также призвал актеров,
озвучивших героев нового мультфильма, отказаться от дальнейшего участия в
проекте.
"В этом нет ничего хорошего независимо от того,
насколько это соответствует действительности. Потому что, к сожалению, очень
много домыслов по этому поводу, как правило, бывает. Попробую попытаться
связаться с ним напрямую с тем, чтобы понять его позицию", – сказал Табаков
радиостанции "Говорит Москва".
Антон Табаков убежден, что вопрос юридический и не может
иметь отношения к актерам. Проблему должны решать киностудия "Союзмультфильм"
и автор произведения, Эдуард Успенский. Именно они должны договориться между
собой. Хотя и Табаков, со своей стороны, готов лично встретиться с писателем,
чтобы выяснить его позицию.
Первая серия продолжения приключений Дяди Федора и его
друзей, посвященная актеру и режиссеру Олегу Табакову, вышла 3 апреля. С 2018
по 2020 год "Союзмультфильм" собирается выпустить 30 серий "Простоквашино".
Хронометраж каждой из них составит шесть с половиной минут.
Эдуард Успенский неоднократно заявлял, что не давал согласия
на работу над продолжением мультфильма. Адвокаты писателя еще до выхода ленты
обещали подать иск в суд.