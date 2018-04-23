Голос кота Матроскина в новом Простоквашине - Антон Табаков – еще не решил, отказаться ли ему от этой роли. Актер примет решение после разговора с Эдуардом Успенским.

Голос кота Матроскина в новом "Простоквашине" -Антон Табаков – еще не решил, отказаться ли ему от этой роли. Актер приметрешение после разговора с Эдуардом Успенским.Сын Табакова прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокругпродолжения популярного советского мультфильма. Анимационная лента "Простоквашино"недавно вышла на экраны. Связанный с этим ажиотаж Антон Табаков считаетявлением негативным.Писатель Эдуард Успенский обратился в Генпрокуратуру,Следственный комитет и Счетную палату из-за выпуска "Союзмультфильмом"новых серий анимационной ленты. Автор сценария также призвал актеров,озвучивших героев нового мультфильма, отказаться от дальнейшего участия впроекте."В этом нет ничего хорошего независимо от того,насколько это соответствует действительности. Потому что, к сожалению, оченьмного домыслов по этому поводу, как правило, бывает. Попробую попытатьсясвязаться с ним напрямую с тем, чтобы понять его позицию", – сказал Табаковрадиостанции "Говорит Москва".Антон Табаков убежден, что вопрос юридический и не можетиметь отношения к актерам. Проблему должны решать киностудия "Союзмультфильм"и автор произведения, Эдуард Успенский. Именно они должны договориться междусобой. Хотя и Табаков, со своей стороны, готов лично встретиться с писателем,чтобы выяснить его позицию.Первая серия продолжения приключений Дяди Федора и егодрузей, посвященная актеру и режиссеру Олегу Табакову, вышла 3 апреля. С 2018по 2020 год "Союзмультфильм" собирается выпустить 30 серий "Простоквашино".Хронометраж каждой из них составит шесть с половиной минут.Эдуард Успенский неоднократно заявлял, что не давал согласияна работу над продолжением мультфильма. Адвокаты писателя еще до выхода лентыобещали подать иск в суд.