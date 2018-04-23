По данным следствия, 3 апреля трое мужчин, 24, 25 и 34 лет, в состоянии алкогольного опьянения, взломав дверь дворовой пристройки, проникли в дом, откуда похитили ценное имущество.

В Вязниковском район завершено расследование уголовного дела в отношении троих воров. По данным следствия, 3 апреля трое мужчин, 24, 25 и 34 лет, в состоянии алкогольного опьянения, взломав дверь дворовой пристройки, проникли в дом, откуда похитили ценное имущество. Ущерб составил более 11 000 рублей. Краденое преступники продавали, а деньги тратили на спиртное, сигареты и продукты питания.Свою вину в совершении кражи имущества обвиняемые признали полностью, раскаялись, добровольно возместили имущественный ущерб, причиненный в результате преступления.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.