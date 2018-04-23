Они узнали, что пожилая женщина ушла

Они узнали, что пожилая женщина ушлаТрое жителей поселка Лукново в Вязниковском районе несколько раз грабили дом пенсионерки.Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Они сломали дверь и попали в дом 63-летней женщины. Злоумышленники забрали все, что лежало на виду. Зная, что пенсионерки нет дома, они несколько раз наведывались к ней. Мужчины перепродавали вещи, а на вырученные деньги покупали алкоголь и сигареты.Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. При этом единственный доход женщины - это скромная пенсия. Уголовное дело направлен в суд.