Ирина Дубцова отправилась на Мальдивы. Популярная исполнительница вынуждена была покинуть страну из-за тяжелейшей аллергии.

Ирина Дубцова отправилась на Мальдивы. Популярная исполнительница вынуждена была покинуть страну из-за тяжелейшей аллергии.Ирина Дубцова является аллергиком. Для артистки весна является самым неприятным временем года, ведь в апреле и мае идет активное цветение. Поэтому певица вынуждена уезжать из Москвы. Так, в этом году Ирина вместе с сыном Артемом отправилась на Мальдивы. Артистка с завидной регулярностью публикует на своей страничке в Instagram фотографии с райских островов.Исполнительница наслаждается экзотической природой и океаном, очевидно, приступы аллергии ее совершенно оставили. Кстати, из-за своего тяжелого недуга Дубцова даже отменила концерт в Москве, который был запланирован на середину мая. "Концерт попадает на самое активное "пыление" деревьев. Я не смогу находиться в Москве в это время!" – цитируют Ирину Дубцову .Отметим, что находящийся с артисткой сын Артем не просто так проводит дни на Мальдивах. У наследника популярной певицы тоже сильнейшая аллергия. Однако. как отметила сама Ирина, сын вдали от школы не перестает заниматься. Он учится дистанционно и сдает все тесты и контрольные вместе с одноклассниками.Кстати, недавно Ирина Дубцова снялась в передаче Елены Малышевой "Жить здорово!" Новый выпуск был как раз посвящен аллергии. В передаче обсуждались различные современные способы борьбы с недугом. Артистке пообещали подобрать правильное лечение, но она не питает особых надежд на успешный поиск панацеи. "Обещали вылечить, но я не очень верю. Наши друзья проходили подобное лечение, им не помогло! Предпочитают улетать на время "пыления"!" – рассказала Ирина Дубцова.