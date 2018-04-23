Призывнику не раз вручали повестки с приглашением в отдел областного военного комиссариата и для прохождения медкомиссии, однако он их все время игнорировал.

22-летний уклонист из Юрьев-Польского заплатит штраф. К этому молодого человека приговорил городской суд. Призывнику не раз вручали повестки с приглашением в отдел областного военного комиссариата и для прохождения медкомиссии, однако он их все время игнорировал. При этом никаких уважительных причин для этого у него не было.Свой поступок молодой человек объяснял тем, что у него имеются непогашенные кредиты, а также работа в Москве.В итоге на уклониста было заведено уголовное дело. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей.В прокуратуре отмечают, что после того, как через год с молодого человека снимут судимость, его опять призовут на военную службу.