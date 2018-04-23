Участие в Слете приняли команды-победители конкурсов всех административных округов столицы...

Два дня участники соревновались между собой и демонстрировали практические навыки и знания в области Правил дорожного движения.В этом году юбилейный, 40-й городской слет ЮИД проводился с 19 по 22 апреля 2018 года. Организаторами мероприятия традиционно выступили Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве и Департамент образования столицы.Участие в Слете приняли команды-победители конкурсов всех административных округов столицы. Дети от 10 до 12 лет показывали свои знания в области Правил дорожного движения, демонстрировали умение оказывать первую доврачебную помощь, а также соревновались в мастерстве фигурного вождения велосипеда на территории автогородка. Также ребята подготовили оригинальные творческие выступления, каждое из которых судьи оценили по достоинству.22 апреля состоялась Торжественная церемония закрытия 40-го Слета ЮИД. Лучшие участники конкурса были награждены грамотами, медалями и ценными подарками в различных конкурсных номинациях как в личном, так и в командном зачетах.В командном зачете победителями признаны учащиеся ГБОУ Школа № 1947 Восточного административного округа города Москвы, 2-е место присвоено ЮИДовцам Школы № 1194 Зеленограда и почетное 3-е место заняли юные инспекторы образовательного комплекса № 1000 Западного округа столицы.Госавтоинспекторы поздравили победителей с достойным результатом и пожелали новых побед в общем деле организации безопасности дорожного движения!Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81