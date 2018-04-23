Привлекательная внешность не гарантирует высокие заработки.
Британские ученые опровергли общепринятое мнение, что красавцы получают за свою
работу больше людей со средней внешностью
Привлекательная внешность не гарантирует высокие заработки.
Британские ученые опровергли общепринятое мнение, что красавцы получают за свою
работу больше людей со средней внешностью
То, что привлекательные внешне люди больше зарабатывают, до
недавнего времени считалось аксиомой. Но лишь до тех пор, пока за дело не
взялись американские и британские ученые. Они выяснили, что факты
свидетельствую об обратном эффекте.
Данные о 20 тысячах американцев собирались в течение 13 лет
– с того момента, как им исполнялось 16 и до достижения 29-летнего возраста.
Учитывалась информация об уровне дохода
и внешней привлекательности.
В результате наблюдений ученые установили, что больше денег
зарабатывают наиболее добросовестные, спокойные и общительные люди. Неожиданным
оказалось то, что конкурентным преимуществом оказалась уродливая внешность. Люди
с наиболее отталкивающей наружностью получали больше, чем просто некрасивые.
По мнению исследователей, ранее этот эффект не был заметен
из-за того, что в процессе наблюдений непривлекательных и уродливых добровольцев
объединяли в одну группу. А в нынешнем эксперименте их разъединили. Ученые сделали
вывод, что некрасивые люди менее открыты новому опыту и предпочитают
совершенствоваться в одной профессиональной области, достигая высоких
результатов. А симпатяги предпочитают все время пробовать что-то новое и часто
меняют сферу своей деятельности, пишет со ссылкой на Journal of Business and Psychology.
Как писали Dni.Ru, стало известно, что зарплаты россиян в бюджетном секторе вырастут в текущем году на 13-15%. Этот показатель превысит инфляцию в 3,5 раза. Причина роста в том, что госструктуры начнут выполнять майские указы президента по индексации зарплат. Указание о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума также сыграет свою роль.