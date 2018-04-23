Привлекательная внешность не гарантирует высокие заработки. Британские ученые опровергли общепринятое мнение, что красавцы получают за свою работу больше людей со средней внешностью

Привлекательная внешность не гарантирует высокие заработки.Британские ученые опровергли общепринятое мнение, что красавцы получают за своюработу больше людей со средней внешностьюТо, что привлекательные внешне люди больше зарабатывают, донедавнего времени считалось аксиомой. Но лишь до тех пор, пока за дело невзялись американские и британские ученые. Они выяснили, что фактысвидетельствую об обратном эффекте.Данные о 20 тысячах американцев собирались в течение 13 лет– с того момента, как им исполнялось 16 и до достижения 29-летнего возраста.Учитывалась информация об уровне доходаи внешней привлекательности.В результате наблюдений ученые установили, что больше денегзарабатывают наиболее добросовестные, спокойные и общительные люди. Неожиданнымоказалось то, что конкурентным преимуществом оказалась уродливая внешность. Людис наиболее отталкивающей наружностью получали больше, чем просто некрасивые.По мнению исследователей, ранее этот эффект не был заметениз-за того, что в процессе наблюдений непривлекательных и уродливых добровольцевобъединяли в одну группу. А в нынешнем эксперименте их разъединили. Ученые сделаливывод, что некрасивые люди менее открыты новому опыту и предпочитаютсовершенствоваться в одной профессиональной области, достигая высокихрезультатов. А симпатяги предпочитают все время пробовать что-то новое и частоменяют сферу своей деятельности, пишет со ссылкой на Journal of Business and Psychology.Как писали Dni.Ru, стало известно, что зарплаты россиян в бюджетном секторе вырастут в текущем году на 13-15%. Этот показатель превысит инфляцию в 3,5 раза. Причина роста в том, что госструктуры начнут выполнять майские указы президента по индексации зарплат. Указание о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума также сыграет свою роль.