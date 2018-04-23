Исследованием установлено, что все награды, которые сбыл подозреваемый, являются подлинными и представляют собой историко-культурную ценность...

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УВД по ЦАО задержали подозреваемого в сбыте государственных наград.Полицейские установили, что злоумышленник пытался продать государственные награды СССР: медаль «Ветеран труда», медаль «За трудовое отличие», медаль «За отвагу», медаль «За оборону Москвы», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией», медаль «ХХ лет Победы в Великой Отечественной войне».Исследованием установлено, что все награды являются подлинными и представляют собой историко-культурную ценность. По словам подозреваемого, медали ему достались от родственников.Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60