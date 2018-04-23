Первая называется «Зелёная Неделя». В проекте принимут участие более 120 компаний из разных регионов России.

Сразу две выставки пройдут на этой неделе в Экспоцентре Владимира. Первая называется «Зелёная Неделя». В проекте принимут участие более 120 компаний из разных регионов России. На экспозиции будут представлены услуги по ландшафтному дизайну и флористике, товары для сада, огорода, приусадебных участков: саженцы, семена растений и цветов, инструменты и техника. В рамках деловой программы планируется проведение ряда совещаний, семинаров и презентаций.Другая выставка носит название «Домашний уют». Здесь будут экспонироваться мебель, текстиль, отделочные материалы и бытовая техника. Посетители получат возможность ознакомиться с новыми тенденциями и приобрести качественные и полезные товары.Обе выставки будут открыты с 26 по 28 апреля.