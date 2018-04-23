Стражи порядка приняли участие в общегородских родительских собраниях.

В городе Гусь-Хрустальном в одном из образовательных учреждений состоялось городское родительское собрание с участием представителей полиции, администрации, наркологического диспансера, педагогического состава, родителей и учащихся учебнх заведений. Главная тема мероприятия: «Хочу и должен. Профилактика правонарушений».В своем выступлении начальник подразделения по делам несовершеннолетних майор полиции Ирина Зотова отметила, что необходимо строить с ребенком доверительные отношения, проявлять интерес к его проблемам и увлечениям в свободное от учебы время, спрашивать, где и в какой компании он проводит время, контролировать детей и их времяпрепровождение в сети Интернет.Также до присутствующих была доведена информация о профилактике негативных проявлений в воспитании детей, самовольных уходах детей из дома, подростковой преступности. Родители узнали о видах ответственности за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей и о том, что отсутствие взаимопонимания в семье становится наиболее частой причиной совершения преступлений подростками.Основное внимание в ходе лекций было обращено на недопустимость употребления подростками наркотической, алкогольной и табачной продукции. Выступающие объяснили, чем опасны эти вредные привычки.На встрече с родителями были подняты вопросы безопасности жизни и здоровья ребят, соблюдения правил поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха, ответственности учеников за сохранность личных вещей, соблюдении требований комендантского часа и правил дорожного движения.Кроме этого, стражи порядка разъяснили подросткам их права и обязанности и основные нормы законов Российской Федерации в сфере ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений, напомнив с какого возраста наступает уголовная ответственность.В Судогодской школе № 2 также состоялось городское общешкольное родительское собрание. Темой для обсуждения стала одна из самых важных и актуальных проблем в воспитании детей: «Обеспечение безопасности детей, профилактика наркомании, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних». С отчетом перед родительской аудиторией выступили представители управления образования администрации МО «Судогодский район», врач-нарколог «Судогодской ЦРБ» и сотрудники ОМВД России по Судогодскому району.Проблема безопасности детей сегодня является одной из самых серьезных, так как опасность подстерегает наших детей везде: на дороге, во дворе, в подъезде дома, да и в любом месте, где может находиться ребенок. Инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Смирнова напомнила о вреде употребления несовершеннолетними алкоголя и наркотических средств, о недопустимости пребывания несовершеннолетних в вечернее и ночное время на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых, разъяснила порядок наступления уголовной и административной ответственности в отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста, а также об ответственности, предусмотренной законодательством в отношении родителей либо законных представителей.Инспектор по пропаганде Ирина Дугина рассказала о дорожно-транспортной ситуации на дорогах города и района, о детском дорожно-транспортном травматизме. Было подчеркнуто, что основными причинами совершения детьми и подростками правонарушений является отсутствие контроля со стороны родителей.Сотрудники полиции обратились к родителям с предложением, задуматься о возможных негативных последствиях покупки для своих детей скутеров и мопедов. В заключение Ирина Дугина отметила, что сохранность жизни и здоровья детей - общая задача родителей и правоохранительных органов и призвала их регулярно проводить беседы со своими детьми о недопустимости нарушений правил безопасного поведения на дороге.Также внимание родителей акцентировали на досуговой занятости несовершеннолетних в период летних каникул и рассказали о работе пришкольных оздоровительных лагерей в период каникул.