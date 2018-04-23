На месте происшествия работали 15 человек личного состава

На месте происшествия работали 15 человек личного составаВ доме №62 на улице Депутатской в Костроме сгорела квартира.Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар начался днем в субботу,21 апреля. На место происшествия прибыли 15 человек личного состава. Они эвакуировали всех жильцов. Через полчаса пожырнм удалось справиться с огнем.В результатате ЧП никто не пострадал. Повреждена квартира на шестом этаже: сгорело постельное белье, кровать и телевизор, закопчен потолок и стены, поврежден стеклопакет и входная дверь.