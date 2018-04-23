Тенор
театра Новая опера имени Колобова совершил недостойный
поступок. Георгий Васильев позволил себе рукоприкладство в отношении ребенка.
Тенор
театра "Новая опера" имени Колобова совершил недостойный
поступок. Георгий Васильев позволил себе рукоприкладство в отношении ребенка.
Певец
вмешался в детский конфликт, который произошел в одной из столичных музыкальных
школ 19 апреля. Два второклассника подрались в раздевалке учебного заведения.
Одним из
участников потасовки был сын музыканта, передает РЕН ТВ. Васильев
решил проучить мальчишку. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения.
Известный тенор вошел в гардероб, подошел к ребенку и провел
с ним воспитательную беседу. После этого мужчина несколько раз ударил восьмилетнего
обидчика своего сына по голове, сообщает Telegram-канал
112. Судя по всему, певец полагал, что его поступок останется втайне, иначе вряд ли повел себя таким неадекватным образом.
После инцидента мать школьника
отвела избитого ребенка к врачу. Медики зафиксировали у него ушибы. Теперь
певцу придется объясниться перед правоохранителями, которые проводят
проверку.
Васильев дебютировал в 2010 году в театре "Новая опера" в партии Измаила. В марте 2012-го состоялся международный дебют певца в партии
Эдгардо в Опере Палм-Бич (США). Певец выступал в концертах и фестивалях с
Национальным филармоническим оркестром России и Государственным камерным
оркестром "Виртуозы Москвы" в Анси (Франция), Москве, Калининграде,
Владивостоке и других городах России.