Тенор театра Новая опера имени Колобова совершил недостойный поступок. Георгий Васильев позволил себе рукоприкладство в отношении ребенка.

Тенортеатра "Новая опера" имени Колобова совершил недостойныйпоступок. Георгий Васильев позволил себе рукоприкладство в отношении ребенка.Певецвмешался в детский конфликт, который произошел в одной из столичных музыкальныхшкол 19 апреля. Два второклассника подрались в раздевалке учебного заведения.Одним изучастников потасовки был сын музыканта, передает РЕН ТВ. Васильеврешил проучить мальчишку. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения.Известный тенор вошел в гардероб, подошел к ребенку и провелс ним воспитательную беседу. После этого мужчина несколько раз ударил восьмилетнегообидчика своего сына по голове, сообщает Telegram-канал112. Судя по всему, певец полагал, что его поступок останется втайне, иначе вряд ли повел себя таким неадекватным образом.После инцидента мать школьникаотвела избитого ребенка к врачу. Медики зафиксировали у него ушибы. Теперьпевцу придется объясниться перед правоохранителями, которые проводятпроверку.Васильев дебютировал в 2010 году в театре "Новая опера" в партии Измаила. В марте 2012-го состоялся международный дебют певца в партииЭдгардо в Опере Палм-Бич (США). Певец выступал в концертах и фестивалях сНациональным филармоническим оркестром России и Государственным камерныморкестром "Виртуозы Москвы" в Анси (Франция), Москве, Калининграде,Владивостоке и других городах России.