Тенор театра Новая опера имени Е.В. Колобова Георгий Васильев совершил недостойный поступок. Тенор позволил себе рукоприкладство в отношении ребенка.

Тенортеатра Новая опера имени Е.В. Колобова Георгий Васильев совершил недостойныйпоступок. Тенор позволил себе рукоприкладство в отношении ребенка.Певецвмешался в детский конфликт, который произошел в одной из столичных музыкальныхшкол 19 апреля. Два второклассника подрались в раздевалке учебного.Одним изучастников потасовки был сын музыканта, передает РЕН ТВ. Тогда Васильеврешил проучить мальчишку. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения. Вролике видно, как известный тенор вошел в гардероб, подошел к ребенку и провелс ним воспитательную беседу. После этого мужчина несколько раз ударил восьмилетнегообидчика своего сына по голове, сообщает Telegram-канал112.После инцидента мать школьникаотвела избитого ребенка к врачу. Медики зафиксировали у него ушибы. Теперьпевцу придется объясниться перед правоохранителями, которые уже проводятпроверку случившегося.Материал дополняется