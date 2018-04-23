Тенор
театра Новая опера имени Е.В. Колобова Георгий Васильев совершил недостойный
поступок. Тенор позволил себе рукоприкладство в отношении ребенка.
Тенор
театра Новая опера имени Е.В. Колобова Георгий Васильев совершил недостойный
поступок. Тенор позволил себе рукоприкладство в отношении ребенка.
Певец
вмешался в детский конфликт, который произошел в одной из столичных музыкальных
школ 19 апреля. Два второклассника подрались в раздевалке учебного.
Одним из
участников потасовки был сын музыканта, передает РЕН ТВ. Тогда Васильев
решил проучить мальчишку. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения. В
ролике видно, как известный тенор вошел в гардероб, подошел к ребенку и провел
с ним воспитательную беседу. После этого мужчина несколько раз ударил восьмилетнего
обидчика своего сына по голове, сообщает Telegram-канал
112.
После инцидента мать школьника
отвела избитого ребенка к врачу. Медики зафиксировали у него ушибы. Теперь
певцу придется объясниться перед правоохранителями, которые уже проводят
проверку случившегося.
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