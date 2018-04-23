Во время проведения мероприятия на территории региона выявлено более 35 преступлений, связанных с незаконным изготовлением и оборотом оружия и боеприпасов...

Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из территориальных подразделений проведена оперативно-профилактическая операция, целью которой являлось противодействие незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.Во время проведения мероприятия на территории региона выявлено более 35 преступлений, связанных с незаконным изготовлением и оборотом оружия и боеприпасов. 32 гражданина привлечены к уголовной и административной ответственности.В ходе проведения оперативных мероприятии из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято 87 единиц огнестрельного оружия и более 14 тысяч единиц боеприпасов.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27