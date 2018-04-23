Сотрудниками полиции проведено более 230 профилактических мероприятий, из незаконного оборота изъято свыше 500 граммов наркотических средств, выявлено 307 административных правонарушений.
На территории Владимирской области в период с 1 по 10 апреля проходил первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018». Основными её целями являются предупреждение распространения наркомании в среде несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в незаконную деятельность, а также повышение уровня осведомленности молодежи о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
В рамках операции сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области, а так же сотрудниками по линии НОН в территориальных органах во взаимодействии с органами образования, здравоохранения, системы профилактики проведен ряд профилактических и рейдовых мероприятий, в ходе которых на территории Владимирской области из незаконного оборота изъято более 500 граммов наркотических средств, выявлено 307 административных правонарушений, 21 из которых совершено несовершеннолетними. С каждым нарушителем сотрудники полиции провели профилактическую беседу о недопущении повторных правонарушений. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ, указано на необходимость усиления контроля за воспитанием своих детей.
В ходе нескольких дней операции сотрудники полиции провели более 230 профилактических мероприятий. Особый акцент был сделан на пропаганду здорового образа жизни и занятий спортом. Так, например, в Ковровском районе сотрудники полиции организовали и провели спортивные матчи по волейболу и футболу со студентами и школьниками. Участники спортивных матчей получили от организаторов дипломы и символичные подарки, а также позитивные эмоции и хорошее настроение.
Второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции пройдет в сентябре текущего года.