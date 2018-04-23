Сотрудниками полиции проведено более 230 профилактических мероприятий, из незаконного оборота изъято свыше 500 граммов наркотических средств, выявлено 307 административных правонарушений.

На территории Владимирской области в период с 1 по 10 апреля проходил первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018». Основными её целями являются предупреждение распространения наркомании в среде несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в незаконную деятельность, а также повышение уровня осведомленности молодежи о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.В рамках операции сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области, а так же сотрудниками по линии НОН в территориальных органах во взаимодействии с органами образования, здравоохранения, системы профилактики проведен ряд профилактических и рейдовых мероприятий, в ходе которых на территории Владимирской области из незаконного оборота изъято более 500 граммов наркотических средств, выявлено 307 административных правонарушений, 21 из которых совершено несовершеннолетними. С каждым нарушителем сотрудники полиции провели профилактическую беседу о недопущении повторных правонарушений. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ, указано на необходимость усиления контроля за воспитанием своих детей.В ходе нескольких дней операции сотрудники полиции провели более 230 профилактических мероприятий. Особый акцент был сделан на пропаганду здорового образа жизни и занятий спортом. Так, например, в Ковровском районе сотрудники полиции организовали и провели спортивные матчи по волейболу и футболу со студентами и школьниками. Участники спортивных матчей получили от организаторов дипломы и символичные подарки, а также позитивные эмоции и хорошее настроение.Второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции пройдет в сентябре текущего года.