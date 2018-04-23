Похожая новость пришла из Суздаля. Там тоже разрушили исторический памятник. В центре Суздаля снесли старинный дом, где долгое время проживал известный купеческий род ЖИнкиных. Торговлей купцы занимались здесь более пятисот лет лет. А в 19 веке благодаря их семейному делу во Владимирской губернии заработал первый завод на котором варили мёд. Купеческий дом находился рядом с Торговой площадью, по адресу - улица Ленина, 61. Сейчас жители города возмущаются – у кого поднялась рука снести это историческое здание?

Похожая новость пришла из Суздаля. Там тоже разрушили исторический памятник. В центре Суздаля снесли старинный дом, где долгое время проживал известный купеческий род ЖИнкиных. Торговлей купцы занимались здесь более пятисот лет лет. А в 19 веке благодаря их семейному делу во Владимирской губернии заработал первый завод на котором варили мёд. Купеческий дом находился рядом с Торговой площадью, по адресу - улица Ленина, 61. Сейчас жители города возмущаются – у кого поднялась рука снести это историческое здание? По сути, тем самым, вырвав страницу из городской летописи. Руины - всё что осталось от дома. Местные активисты выкладывают их в соцсети. И просят надзорные органы провести проверку, по итогам которой дать ответ - законно ли, что в центре Суздали разрушили памятное архитектурное строение?Павел Мальков, общественник, житель г. Суздаль: "Мы видим, что это большое кощунство, вандализм и разрушение данного памятника стирает исторические ценности и образы нашего города Суздаля".В Суздальской горадминистрации нам сказали, что знают о сносе здания. Но разрешения на это не давали. Как и в госинспекции по охране объектов культурного наследия. Там сообщили, что разрушил архитектурный памятник собственник здания - столичный бизнесмен. Ещё в прошлом году он был обязан предоставить в инспекцию проектно-сметную документация на противо-аварийный ремонт этого дома. Но, видимо, предприниматель решил пойти по лёгкому пути и разобрать купеческий дом до основания. Против него уже возбуждено уголовное дело. Материальный ущерб оценивается в 14 миллионов рублей. Помимо этого - инспекция, через суд - хочет обязать бизнесмена восстановить историческое здание в его первоначальном виде.Евгений Гранкин, начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия: "Собственник не должен был ни в коем случае этого делать! Это называется - уничтожение объекта культурного наследия. За это собственник несёт ответственность и серьёзную. Собственник будет восстанавливать вот такое здание, как оно было, сейчас будут в архивах смотреть, какое оно было на самом деле. Низ каменный, верх деревянный".