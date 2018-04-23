В Театре на Юго-Западе 24 мая можно посмотреть потрясающий спектакль Вальпургиева ночь по пьесе Венедикта Ерофеева.

В Театре на Юго-Западе 24мая можно посмотреть потрясающий спектакль "Вальпургиева ночь" по пьесеВенедикта Ерофеева.Ситуация внутри психиатрической лечебницы ассоциируетсяодновременно и с сюжетами литературы и с фантастикой реальной жизни: отчеховской "Палаты №6" до "Полета над гнездом кукушки" К. Кизи, от позорного процесса Иосифа Бродского допубликаций прессы, проникшей за недоступныедвери психбольниц.Веселая палата №3 – обширный срез общественной жизни России 80-х. Все формы клинического безумия и тихогосумасшествия, здравого смысла и гениальных проблесков интуиции, все виды протеста противбессмысленности жестокого мира, все нации и возрасты в разношерстных рядахбойцов…Спешите видеть замечательный слаженный актерский ансамбль исобытия ночи с 30 апреля на 1 мая –Вальпургиевой ночи.