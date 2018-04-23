В Театре на Юго-Западе 24
мая можно посмотреть потрясающий спектакль Вальпургиева ночь по пьесе
Венедикта Ерофеева.
В Театре на Юго-Западе 24
мая можно посмотреть потрясающий спектакль "Вальпургиева ночь" по пьесе
Венедикта Ерофеева.
Ситуация внутри психиатрической лечебницы ассоциируется
одновременно и с сюжетами литературы и с фантастикой реальной жизни: от
чеховской "Палаты №6" до "Полета над гнездом кукушки" К. Кизи, от позорного процесса Иосифа Бродского до
публикаций прессы, проникшей за недоступные
двери психбольниц.
Веселая палата №3 – обширный срез общественной жизни России 80-х. Все формы клинического безумия и тихого
сумасшествия, здравого смысла и гениальных проблесков интуиции, все виды протеста против
бессмысленности жестокого мира, все нации и возрасты в разношерстных рядах
бойцов…
Спешите видеть замечательный слаженный актерский ансамбль и
события ночи с 30 апреля на 1 мая –
Вальпургиевой ночи.