Лидер группы Дюна с супругой учат своего 19-летнего сына Василия зарабатывать. Парень делает успехи в модельном бизнесе.

Лидер группы "Дюна" ссупругой учат своего 19-летнего сына Василия зарабатывать. Парень делает успехив модельном бизнесе.Юношу за его привлекательность сравниваютс молодым Джонни Деппом. А звездные родители на сына не могутнарадоваться."Вася у нас очень талантливый. И этозаслуга Наташи. Он – студент Института культуры, играет в группе, пишет музыку",– цитирует Виктора Рыбина Sobesednik.ru.Еще недавно о том, что Вася свяжет своюжизнь с модельным бизнесом, Сенчукова даже не помышляла. Но теперь поддерживаетсына во всех начинаниях. От заказов к него нет отбоя. По словам Рыбина, пареньк своему труду относится серьезно."Рассуждая о модельном бизнесе, онговорит так: "Дайте денег побольше, тогда поеду сниматься! А если нет, то не по­еду!"…Он сразу спрашивает про гонорар. Я его поддерживаю и говорю: "Вася, не нужноунижаться, если только за деньги!", – делится музыкант. Так, за последнююсъемку для спортивной фирмы знаменитый наследник получил шестьдесят тысячрублей.Разговоры о том, что во время съемокмоделям делают непристойные предложения, Рыбина и Сенчукову не пугают. Ониуверены, что их сын на "такое" никогда не согласится.Напомним, Василий – единственный сын Виктора иНатальи. Он учится во МГИКе на режиссера театра и театрализованныхпредставлений. Однако в детстве мальчик увлекался спортом и серьезно занималсякарате. Но потом, в связи с этим у него начались проблемы со здоровьем.