Лидер группы Дюна с
супругой учат своего 19-летнего сына Василия зарабатывать. Парень делает успехи
в модельном бизнесе.
Лидер группы "Дюна" с
супругой учат своего 19-летнего сына Василия зарабатывать. Парень делает успехи
в модельном бизнесе.
Юношу за его привлекательность сравнивают
с молодым Джонни Деппом. А звездные родители на сына не могут
нарадоваться.
"Вася у нас очень талантливый. И это
заслуга Наташи. Он – студент Института культуры, играет в группе, пишет музыку",
– цитирует Виктора Рыбина Sobesednik.ru.
Еще недавно о том, что Вася свяжет свою
жизнь с модельным бизнесом, Сенчукова даже не помышляла. Но теперь поддерживает
сына во всех начинаниях. От заказов к него нет отбоя. По словам Рыбина, парень
к своему труду относится серьезно.
"Рассуждая о модельном бизнесе, он
говорит так: "Дайте денег побольше, тогда поеду сниматься! А если нет, то не поеду!"…
Он сразу спрашивает про гонорар. Я его поддерживаю и говорю: "Вася, не нужно
унижаться, если только за деньги!", – делится музыкант. Так, за последнюю
съемку для спортивной фирмы знаменитый наследник получил шестьдесят тысяч
рублей.
Разговоры о том, что во время съемок
моделям делают непристойные предложения, Рыбина и Сенчукову не пугают. Они
уверены, что их сын на "такое" никогда не согласится.
Напомним, Василий – единственный сын Виктора и
Натальи. Он учится во МГИКе на режиссера театра и театрализованных
представлений. Однако в детстве мальчик увлекался спортом и серьезно занимался
карате. Но потом, в связи с этим у него начались проблемы со здоровьем.