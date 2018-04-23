Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области продолжают контролировать ситуацию, связанную с закрытием по причине аварийного состояния единственного детсада в поселке имени Кирова.

Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области продолжают контролировать ситуацию, связанную с закрытием по причине аварийного состояния единственного детсада в поселке имени Кирова Камешковского района. Одним из вопросов, поднятых жителями на предыдущих встречах с общественниками, было требование к районным властям обеспечить комфортные и безопасные условия подвоза детей в детсады соседних поселков. Речь шла также и об установке павильона на остановке, где происходит посадка детей в автобус.Ранее общественники неоднократно добивались от администрации района выполнения обещаний в части улучшения условий перевозки детей. На днях активисты Народного фронта вновь приехали в поселок, чтобы на месте проверить поступившую от жителей информацию о положительных изменениях в данном вопросе. Общественники пригласили на мероприятие представителей районного подразделения ГИБДД.Вместе участники рейда осмотрели павильон, установленный на остановке чуть более месяца назад. Он обеспечивает детям и их родителям комфортные условия ожидания автобуса, в нем можно присесть на скамейку, укрыться от непогоды. В соответствии с требованиями на остановке сооружена посадочная платформа, которая находится выше уровня дорожного полотна.Когда подъехал автобус, представители ГИБДД проверили наличие у водителя всех необходимых документов, а общественники поднялись в салон и осмотрели автобусные кресла.«Если в ходе предыдущих рейдов активисты ОНФ отмечали, что ремни на креслах не обеспечивают надежную фиксацию маленького ребенка, то теперь мы увидели, что на сиденьях установлены специальные удерживающие устройства с трехточечной фиксацией, подходящие для самых маленьких детей. Посадку детей в кресла и фиксацию ремней обеспечивает специальный сопровождающий – сотрудник детсада, который находится в салоне рядом с детьми во время следования автобуса в дошкольное учреждение соседнего поселка имени Горького. Сам автобус тоже соответствует требованиям безопасности перевозок детей: имеет яркую желтую окраску, необходимые знаки на лобовом и заднем стекле и проблесковый маяк на крыше»,рассказала руководитель региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта «Образование и культура как основы национальной идентичности» Ирина Калмыкова.По пути автобус остановился в поселке Краснознаменский, где его тоже ожидали дети и родители, но уже не в таких комфортных условиях – навеса здесь нет. Активисты ОНФ и представители ГИБДД также обратили внимание на состояние дорожной инфраструктуры в конечной точке маршрута – вблизи детского сада.«Все необходимые дорожные знаки и ограждающий забор у здания детсада соответствуют нормативным требованиям, но вот разметка «зебра» на пешеходном переходе уже стерлась и нуждается в обновлении»,отметила Калмыкова."Несмотря на положительные итоги общественного рейда в части соблюдения условий безопасности перевозок детей, остались вопросы, на которые администрация района должна обратить внимание. Например, бывают случаи, когда автобус в рейс не выходит – в дни школьных соревнований или технического обслуживания",заключила Калмыкова.Напомним, в поселке имени Кирова, где закрыт детский сад, прорабываются различные варианты возобновления его работы, но независимо от выбора того или иного варианта жителям в их населенном пункте детский сад крайне необходим, и мнение граждан властям надо учитывать.