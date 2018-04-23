Кирилл Прокопьев выиграл в вольных упражнениях

Кирилл Прокопьев выиграл в вольных упражненияхВладимирский гимнаст Кирилл Прокопьев выиграл золото на Чемпионате России в вольных упражнениях.Соревнования проходили в минувшие выходные, 21 и 22 апреля, в Казани. Его партнеры по команде завоевали серебрянные и бронзовые медали. Илья Кибартас стал вторым в упражнениях на кольцах. Николай Куксенков выиграл серебро в упражнениях на коне и бронзу в соревнованиях на перекладине.Сборная ЦФО, в состав которой входят три владимирских гимнаста, стала второй в командном зачете.